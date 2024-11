Lecture Zen Résumer l'article

La série française La Cage est très regardée en ce moment. Mais on a quelques autres séries entre sports et combats à vous proposer.

Comme Furies en début d’année 2024, voilà encore une série française survitaminée qui parvient à se hisser en première place du classement Netflix. La Cage raconte l’ascension d’un jeune combattant (interprété par Melvin Boomer) de MMA, propulsé par la viralité d’une vidéo. La série est également portée par Frank Gastambide. Pour toujours plus de combats intenses sur Netflix, voici quatre séries similaires à voir en streaming.

GLOW

Une série peu banale et colorée : Glow commence avec la petite annonce du producteur d’une émission de lutte féminine, Gorgeous Ladies of Wrestling (d’où le titre, GLOW). Il fait alors passer les castings à plusieurs femmes ayant répondu et, parmi elles, il y a une actrice qui cherche à se faire un nom. C’est l’héroïne, Ruth Wilder (Alison Brie, vue dans Community), qui croise la route d’autres femmes originales. Le tout au cœur des années 80. La série a eu tous les honneurs du public et de la critique — notamment récompensée deux fois aux Emmys pour ses cascades. Trois saisons au programme !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Cobra Kai

Absolument incontournable si vous aimez les arts martiaux, la série Cobra Kai avait commencé sur feu YouTube Red avant d’être rachetée par Netflix. Cette suite de la saga cinématographique Karate Kid est portée par les héros originels et leurs acteurs, Johnny (William Zabka) et LaRusso (Ralph Macchio). Après maintenant 6 saisons, Cobra Kai n’a eu de cesse de surprendre par sa qualité globale et sa fraîcheur. Et si vous voulez des combats, vous serez servis. Cette quête initiatique, qui a aussi des allures de teen movie, est un vrai plaisir, qui s’achèvera bientôt puisque la partie finale est prévue pour début 2025.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La traque dans le sang (Bloodhounds)

Du sport de combat au thriller d’action, il n’y a qu’un pas… que franchit la série coréenne La traque dans le sang. Deux jeunes boxeurs font alliance pour pourchasser et faire tomber un usurier cruel qui s’en prend aux plus démunis. C’est coréen, donc la cinématographie est au rendez-vous et les scènes d’action sont parfaitement chorégraphiées. Préparez-vous à être essoufflés.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

The English Game

Il n’y a pas de combat à proprement parler dans The English Game, mais la série fait honneur au sport en plus d’être une œuvre historique (signée Julian Fellowes, le créateur de Downton Abbey, oui oui !). On est à la fin du 19e siècle et deux footballeurs essayent de démocratiser ce sport, qui est, à cette époque, très élitiste. Il s’agit donc d’une mini-série en six épisodes sur les débuts du foot, mais aussi sur la lutte des classes.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+