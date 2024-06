Lecture Zen Résumer l'article

Paris 2024 approche à grands pas ! Vous avez envie d’être informé en continu sans pour autant rester scotché devant l’écran de votre télévision ? Voici une sélection d’applications mobiles gratuites qui vont vous tenir au courant des épreuves, mais aussi des résultats des différentes compétitions pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Quelles sont les applications sportives généralistes pour suivre les JO 2024 ?

Jeux Olympiques – Paris 2024, la plateforme officielle

Jeux Olympiques – Paris 2024 est l’application officielle pour suivre les JO de Paris 2024 // Source : International Olympic Committee

L’application Olympics, rebaptisée pour l’occasion Jeux Olympiques – Paris 2024, vous informe sur les JO de Paris 2024, avant et pendant l’événement. Elle centralise toutes les informations sur les sports olympiques et paralympiques, les séries de qualification, et les dates des épreuves, vous évitant ainsi d’effectuer des recherches manuelles sur le web.

Vous pouvez suivre le relais de la flamme olympique, recevoir des mises à jour en temps réel sur vos événements préférés, et ajouter des équipes ou athlètes en favoris pour recevoir des notifications personnalisées. Si vous ne pouvez pas assister aux épreuves, vous pouvez les regarder en direct sur votre smartphone ou tablette.

L’application inclut également une carte des Jeux pour vous informer des événements liés aux JO près de chez vous, vous permettant de participer à des événements culturels, célébrations ou fan zones si vous êtes sur place. Sinon, vous pouvez toujours consulter notre sélection des applications indispensables à télécharger pour se déplacer pendant les Jeux olympiques de Paris 2024.

Jeux Olympiques – Paris 2024 Télécharger gratuitement

L’Équipe.fr, la plus généraliste

Suivez tous les sports dont les JO de Paris 2024 avec L’Équipe. // Source : L’Equipe 24 / 24

L’application mobile L’Équipe.fr est le pendant numérique du célèbre journal sportif français qui se décline aussi sous la forme d’une chaîne de télévision de la TNT et d’un site web. Quel que soit le mode d’information choisi, les amateurs de sport pourront consulter des dizaines d’articles et de témoignages sur toutes les disciplines. Fan de football, de tennis, de rugby, de golf, de basket, de cyclisme, de judo, d’athlétisme, ou de Formule 1, ils pourront suivre toute l’actualité sportive en direct ou en replay, visionner des documentaires et interviews d’athlètes.

Et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, L’Équipe.fr a prévu de couvrir toutes les épreuves en continu. Il est également possible de paramétrer des alertes et notifications pour vos sports favoris, de manière à ne manquer aucune belle action, performance exceptionnelle ou but marqué.

RMC Sport, priorité au direct

RMC Sport, pour le live et le replay de tous les sports // Source : SFR

Bien connue de tous les amateurs de sports, RMC Sport est l’application mobile gratuite qui permet de suivre les chaînes télé en direct ou en replay.

Offrant des résultats pour divers sports, y compris le football, le rugby, et la Formule 1, elle permet de suivre les chaînes RMC Sport en direct ou en replay, avec une fonction restart disponible jusqu’à huit heures après la diffusion. L’application couvre intégralement l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, la NBA et suivra les JO en continu.

Lors des matchs et des grandes rencontres sportives, les utilisateurs peuvent consulter des informations détaillées telles que les compositions d’équipes, les statistiques et les temps forts en vidéo, sans quitter le live. Les notifications alertent les utilisateurs lorsqu’un but est marqué. Elle propose aussi des bulletins d’information vidéo, des résumés de matchs, et des contenus exclusifs, ainsi que les émissions phares de la chaîne. Un guide TV permet de planifier les événements à venir. L’application nécessite un abonnement et est accessible en ligne ou via des applications mobiles pour Android et iPhone et iPad.

RMC sport Télécharger gratuitement

Eurosport, des retransmissions exclusives

Toute l’actu des JO avec Eurosport // Source : Eurosport

Grand concurrent de RMC Sport et L’Équipe, Eurosport se positionne comme l’une des plateformes incontournables pour tous les amateurs de sport, permettant de suivre toutes les compétitions en direct et en replay. Bien que l’application mobile soit gratuite, un abonnement est requis pour profiter des programmes et des résultats des compétitions en cours.

Les abonnés pourront non seulement visionner les événements en direct, mais aussi rester informés des grands événements sportifs, suivre l’actualité sportive, consulter des résumés et accéder à une bibliothèque de contenus vidéo à la demande. Tableaux des scores, commentaires de journalistes, statistiques, calendriers et classements seront aussi accessibles.

Notez que pour les JO de Paris 2024, la nouvelle plateforme de streaming Max permet de disposer des chaînes Eurosport 1 et 2 sans prendre l’abonnement Max Sport et de suivre l’intégralité des jeux (c’est Warner qui a remporté les droits complets). Et que d’autres plateformes de streaming proposent aussi de suivre les jeux olympiques.

Eurosport Télécharger gratuitement

Flashscore, des résultats à la seconde près

Flashscore vous alerte en temps réel des résultats en favoris // Source : Flashscore

L’application FlashScore permet de suivre les résultats et actualités de 30 sports et 6 000 compétitions à travers le monde. Disponible gratuitement pour Android et iOS, elle informe les utilisateurs en direct sur les athlètes, les compétitions, les résultats et les horaires des épreuves.

FlashScore permet de mettre en favoris des compétitions, joueurs, matchs ou sports pour recevoir des alertes en temps réel. Son interface intuitive offre des points, statistiques, et événements en direct pour de nombreux sports, y compris le football, le tennis, et le basketball. En 2024, les utilisateurs pourront suivre des événements majeurs comme l’Euro 2024, la Copa America, et, bien entendu, les Jeux Olympiques de Paris 2024.

FlashScore fournit aussi des compositions d’équipes, statistiques individuelles, analyses de matchs, classements en temps réel et historiques des confrontations. En plus des scores, l’application propose des contenus exclusifs, podcasts, blogs, forums, et des notifications personnalisées pour les équipes et joueurs préférés, ainsi que des analyses approfondies.

Flashscore – Résultats & Actu Télécharger gratuitement

Quelles applications spécialisées pour suivre les résultats de vos sports préférés pendant les JO de Paris 2024 ?

FotMob – Foot en direct, pour les fans de foot

Suivez l’actualité footballistique avec FotMob // Source : FotMob AS

Dédiée aux fans du ballon rond, FotMob est une application mobile gratuite et un service en ligne qui leur permet de rester informés des dernières actualités footballistiques et de suivre les matchs en direct.

Qu’il s’agisse de grandes compétitions internationales ou des JO de Paris 2024, FotMob vous propose de mettre des matchs en favoris de manière à recevoir des alertes en temps réel pour ne pas les manquer, ou lorsque la compétition a commencé, être notifié lorsqu’un but est marqué ou qu’une passe décisive a été réalisée.

Mais FotMob ne se contente pas de suivre les matchs, elle intègre une section dédiée à l’actualité sportive avec des reportages, des interviews de joueurs, des analyses sur les transferts, etc. Ainsi, vous aurez de bonnes raisons de conserver l’application installée sur votre smartphone même après les JO.

FotMob – Foot en direct Télécharger gratuitement

SplashMe – Résultats Natation, pour les rois de la piscine

SplashMe est l’application indispensable pour suivre les résultats des compétitions de natation // Source : Roth Software

Si c’est plutôt la natation qui vous intéresse, SplashMe est l’application qui vous tient informé des résultats des compétitions de natation. Pour chaque championnat, vous pouvez consulter les épreuves, les résultats, les scores, les participants et leurs performances, mais aussi les données des années précédentes.

Gestion des favoris, des athlètes et des compétitions, notifications personnalisées et résultats en temps réel des grands événements sportifs sont disponibles en permanence sur votre smartphone ou votre tablette Android, iPhone et iPad, grâce à SplashMe.

Notez qu’un abonnement Pro est nécessaire pour accéder à certaines fonctionnalités avancées

SplashMe – Résultats Natation Télécharger gratuitement

Rugbyrama – Midi Olympique, pour les rugbymen

Rugbyrama est l’application de référence pour l’actu , le classement et les résultats du rugby // Source : MIDI OLYMPIQUE

Si vous êtes fan du ballon ovale, c’est Rugbyrama – Midi Olympique qu’il vous faudra télécharger et installer sur votre smartphone ou votre tablette pour être informé en temps réel des épreuves de rugby, mais aussi des clubs, matchs en direct, etc. Interviews de joueurs, reportages de managers et entraîneurs, analyses pointues et commentaires d’experts sont également au rendez-vous.

Rugbyrama – Midi Olympique Télécharger gratuitement

FFBB, l’appli officielle de la Fédération de Basket-ball

Pour recevoir toutes les actualités et les résultats en basket // Source : Federation Française de BasketBall

La Fédération Française de Basket-ball a déployé sa propre application pour suivre les classements et résultats des équipes pendant toutes les compétitions et grands rendez-vous du basket international. Accessible gratuitement, FFBB intègre aussi un moteur de recherche pour trouver les lieux où pratiquer votre sport favori.

FFBB Télécharger gratuitement

