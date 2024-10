Lecture Zen Résumer l'article

Le Joker se conjugue désormais au pluriel avec Folie à Deux, dans lequel le méchant iconique de DC Comics est rejoint, dans sa folie destructrice, par Harley Quinn. Si la fin du film, diffusé dans les cinémas depuis le 2 octobre 2024, peut sembler évidente, elle cache tout de même un élément important, qui modifie complètement son propos.

Construit comme une comédie musicale, plus tragique qu’hilarante, Joker : Folie à Deux donne l’opportunité à Joaquin Phoenix et Lady Gaga de pousser la chansonnette, en duo. Si le film, sorti le 2 octobre 2024 au cinéma, manque cruellement de chaos, il culmine tout de même dans un final plus ou moins inattendu. Mais avez-vous bien regardé les dernières minutes de cette conclusion ?

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur Joker : Folie à Deux.

Comment se termine Joker 2 : Folie à Deux ?

Le premier Joker se terminait par l’internement du personnage à l’hôpital psychiatrique d’Arkham, après avoir causé l’anarchie à Gotham. Folie à Deux nous propose un étrange écho à cette conclusion, avec un final situé dans les mêmes couloirs obscurs. Cette fois, Arthur Fleck semble plus apaisé. Même si sa relation avec Harley Quinn a pris fin, cette dernière préférant la flamboyance iconique du Joker, le criminel a finalement trouvé une forme de tranquillité.

Certes, il est toujours incarcéré à Arkham, mais son procès est bien terminé. Il peut ainsi tenter de retrouver une vie, loin des élans meurtriers du Joker, personnage qu’il a abandonné en cours de route.

Le Joker est de retour, en excellente compagnie. // Source : Warner Bros

Toutefois, dans les dernières minutes du film, cette sorte de happy end va prendre un tournant beaucoup plus dramatique. Il se fait alors poignarder par un autre détenu, qui lui raconte une blague, avant de le tuer, affirmant lui offrir la sentence qu’il mérite. Arthur Fleck tombe à terre, et la caméra se rapproche de son visage en gros plan.

Une goutte de sang tombe de ses lèvres, en écho à l’une des premières scènes du film, dans laquelle il est légèrement blessé lors d’une séance de rasage, en prison. Le Joker est mort, tandis que son assassin ne peut s’empêcher de rire aux éclats.

Un nouveau Joker ?

Ça, c’est ce qui se déroule au premier plan du final. Et si, comme l’autrice de ces lignes, vous vous êtes complètement concentrés sur le visage sanguinolent d’Arthur Fleck, vous avez peut-être raté un élément essentiel : ce qui se déroule en arrière-plan. On y voit ainsi, dans le fond, le meurtrier du Joker, de plus en plus flou. Alors que son rictus strident résonne dans les couloirs d’Arkham, il s’empare du couteau utilisé pour poignarder son codétenu, et décide de s’ouvrir les joues.

À la manière de l’immense sourire caractéristique du Joker dans The Dark Knight, il possède donc désormais une bouche ensanglantée, qui ne semble pas l’empêcher de rire aux éclats.

Joker au sommet, dans le premier film. // Source : Warner/DC

Le méchant iconique de l’univers de Batman aurait donc trouvé un remplaçant, capable d’insuffler à nouveau un vent de chaos sur Gotham. Sans le vouloir, Arthur Fleck a donné naissance à un second Joker, devenu un concept transférable à l’infini. Comme le souligne ScreenRant, en un sens, il connaît un sort similaire à celui de Murray Franklin, le présentateur de télé qu’il tue en direct dans le premier film : il finit assassiné par un inconnu qui l’admire, mais qui se sent trahi par la personne qu’il est en réalité.

Arthur Fleck ayant abandonné son petit numéro de Joker, il ne reste plus qu’un simple être humain, ne souhaitant plus mener la révolution. Ses actions ont-elles inspiré le véritable Joker, qui affrontera Batman, des années plus tard ? Malheureusement, cette question restera sans réponse : le réalisateur, Todd Phillips, a déjà prévenu qu’il ne produirait ni un Joker 3, ni un film dédié à Harley Quinn. Dommage.

