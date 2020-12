Julien Lausson - 11 décembre 2020 Pop culture

Doubleagent a encore une fois repris du service. Le joueur de World of Warcraft qui rejette l'Alliance et la Horde a atteint le nouveau niveau maximal du jeu, sans quitter la zone de départ, en minant et cueillant des fleurs.

Il refait parler de lui à chaque extension de World of Warcraft. Avec la sortie au mois de novembre de Shadowlands, il a une nouvelle fois répondu présent. Un peu moins de trois semaines après le lancement de la toute nouvelle aventure du célèbre MMORPG, le joueur Doubleagent est parvenu à atteindre le niveau 60 — qui est le nouveau niveau maximum dans le jeu, après la refonte du système d’expérience en 2020.

Pour qui connaît un peu les jeux de rôle en ligne massivement multijoueur, le passage d’un personnage au niveau maximum n’est pas spécialement un exploit. Bien des joueurs et des joueuses ont d’ailleurs déjà atteint ce plafond avant lui. Sauf que Doubleagent n’est pas du genre à progresser de la même façon que les autres : au lieu d’accomplir des quêtes et de terrasser des monstres… il fait de la cueillette et du minage.

Le joueur n’est dans aucun camp

Et surtout, l’intéressé n’est dans aucun camp du jeu. Ni membre de l’Alliance, ni soutien de la Horde. Il est neutre. En fait, le personnage que Doubleagent joue est un pandaren, une espèce d’énorme panda bipède. Normalement, au bout de quelques niveaux, la zone de départ dans laquelle les pandarens commencent pousse les joueurs à choisir un camp — c’est crucial pour aller plus loin dans l’aventure.

Or, l’intéressé n’a pas fait ce choix. Il a préféré rester dans la zone de départ, alors même que celle-ci ne lui propose plus aucune quête et que les monstres des environs ne donnent plus aucune expérience au bout d’un moment. En fait, la seule façon de continuer à monter en niveau, c’est de cueillir des fleurs, à longueur de temps — ce qui n’est pas l’activité la plus palpitante et rapide d’un MMORPG.

Évidemment, maintenant que Doubleagent est 60, ce personnage n’a plus guère d’intérêt. Le joueur qui s’en occupe va pouvoir basculer sur un autre de ses personnes pour profiter du jeu et faire autre chose que de l’herboristerie ou du minage. Doubleagent va donc entrer dans un long sommeil de quelques années, jusqu’à la prochaine extension de World of Warcraft. Et le cycle reprendra alors.

