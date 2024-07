Lecture Zen Résumer l'article

Apple a éclairci le destin de Severance. Bonne nouvelle : la saison 2 arrive. Mauvaise nouvelle : elle arrive en janvier 2025.

Vous ne vous souvenez plus de ce qui se passe à la fin de Severance, le petit chef-d’œuvre d’anticipation disponible sur Apple TV+ ? Moi non plus. Et c’est bien normal : la série a été diffusée le 18 février 2022 sur le service de streaming. Cela fait donc peu ou prou deux ans que tout le monde attend de connaître la suite. Et pour cela, il va falloir encore patienter : Apple vient de diffuser le premier teaser de la saison 2, dévoilant la date de sortie.

Oui, vous avez bien lu : c’est seulement le 17 janvier 2025 que nous aurons le plaisir de retourner dans les bureaux aseptisés de Lumon. Autant dire que presque trois ans séparent les deux saisons de cet OVNI qui a pris tout le monde par surprise. On lui pardonnera évidemment tout cela si la saison 2 est à la hauteur de la saison 1.

On vous récapitule quand même la saison 1 de Severance

Parce qu’on ne ferait pas bien notre travail si on se fiait uniquement à notre mémoire défaillante, voici donc un petit résumé de ce qu’il s’est passé dans la vie de Mark et de ses collègues pendant la saison 1. Évidemment, il y aura quelques spoilers dans le lot et, si cela vous redonne envie de voir la saison 2, ce sera tant pis pour vous. Il faudra quand même attendre.

Dès le début de l’intrigue, on retrouve Mark, qui commence sa journée de travail chez Lumon où il est le chef d’une petite équipe de gens qui font des trucs sur des ordinateurs bizarres. On ne comprend pas grand chose aux enjeux de ce métier qui consiste à trier des données, ou plutôt, dans le jargon, raffiner des macrodonnées. Une sorte d’institut Ipsos métaphysique.

Extrait de la bande annonce de la saison 2 de Severance // Source : Apple TV+

Il accueille Helly, une nouvelle recrue qui a du mal à accepter la procédure de dissociation — la fameuse Severance. Car dans le monde où existe Lumon, le travail est un univers entier où l’on accepte de déconnecter l’intégralité de sa conscience et d’oublier tout ce qui s’y passe. Vous êtes deux personnes en une et vous oubliez tout ce qu’est l’autre quand vous passez les portes de l’entreprise.

Très vite, alors que Helly tente plusieurs fois de démissionner ou de s’échapper, Mark commence à se poser des questions sur le but réel de leur travail. D’autant que l’improbable se produit : Mark rencontre un ancien collègue, Petey, dans sa vie personnelle. Petey révèle qu’il a réussi à réintégrer ses souvenirs dissociés, mais souffre de graves séquelles. Il met Mark en garde contre Lumon. Sans bien qu’on comprenne pourquoi.

En creusant un chouilla, Mark découvre que Petey a laissé des indices sur ce que Lumon cache réellement. Pendant ce temps, Irving et Dylan, les collègues du bureau de Mark, commencent aussi à avoir des doutes. Helly, elle, est punie pour son comportement rebelle. La tension monte et une sorte de fronde est envisagée contre Lumon (sans savoir ce qu’est Lumon).

Tout l’enjeu pour la bande devient vite clair : il faut désactiver temporairement la dissociation pour récupérer leurs souvenirs et rassembler les pièces du puzzle. Sauf qu’en faisant cela, les employés qui ne connaissent rien à leur personnalité extérieure découvrent des vérités choquantes sur leur vie personnelle et professionnelle. Et c’est là, à peu près, qu’on nous laisse en plan : le dernier épisode est une suite de révélations (notamment sur Helly, qui est la fille du fondateur de Lumon) et un bijou de cliffhanger.

On est toujours hanged et on a hâte de lâcher.

