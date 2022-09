Bandai Namco et FromSoftware ont décidé de lancer une adaptation en manga de l’histoire d’Elden Ring. Le ton est étrangement comique.

FromSoftware et Bandai Namco sont tellement fiers d’Elden Ring — l’un des plus gros succès critique et commercial de l’année 2022 –, qu’ils sont prêts à tourner son univers en dérision. Oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, Elden Ring est devenu un manga comique, a annoncé Famitsu dans un article publié le 4 septembre. Les deux premiers tomes sont d’ores et déjà disponibles, gratuitement, sur le site Comic Walker (traduction anglaise). Une version française est prévue.

« C’est un ensemble de gags avec une interprétation unique de l’univers du RPG d’action Elden Ring », peut-on lire. Rien que le nom du premier tome donne le ton : Vous pensiez qu’on allait être sérieux, non ? Si vous comptez vous lancer dans la lecture, n’oubliez pas qu’un manga se lit de la droite vers la gauche. Par conséquent, il faut utiliser la flèche gauche de son clavier pour passer à la page suivante au format web.

Oui, c’est un combat de boss à la base. // Source : Capture d’écran

Quand Elden Ring devient un manga comique

On a bien évidemment lu ce manga sur le thème d’Elden Ring. Et, on peut confirmer que le but est bien de transformer l’intrigue cryptique en petites scènes humoristiques remplies de petites références. Pourtant, les premiers pages, chargées de poser les bases, suggèrent que tout cela sera sérieux. Mais, dès l’arrivée du héros — le personnage que la joueuse ou le joueur incarne –, les petites blagues s’enchaînent.

« Attendez, cela ne peut pas être le Sans-Éclat que nous recherchons. Le futur Elden Lord, lui ? », s’étonne Melina en voyant un homme vêtu d’un sous-vêtement très échancré. Il s’agit d’un clin d’œil à l’une des classes d’Elden Ring, laquelle permet aux plus courageux de se lancer dans l’épopée avec plusieurs handicaps. Elle se demande d’ailleurs comment il pourrait prendre soin des fioles sacrées — qui servent à se régénérer — sans être en mesure de les porter convenablement.

Bref, si vous voulez découvrir Elden Ring sous un prisme inattendu, on vous encourage à lire ces mangas — qui rendent finalement l’Entre-Terre plus accueillante. Les futurs tomes paraîtront chaque 4 et 19 du mois. Les traductions françaises devraient prochainement être accessibles via Mana Books.

