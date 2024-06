Lecture Zen Résumer l'article

Max, la nouvelle plateforme de SVOD de Warner Bros. Discovery, est disponible en France depuis le 11 juin 2024. Elle propose plusieurs formules d’abonnement. Vous souhaitez résilier après avoir dévoré l’intégrale de Game of Thrones ? Voici la marche à suivre.

Ça y est : Max, la nouvelle plateforme de SVOD de Warner Bros. Discovery, est disponible en France. Remplaçante de HBO, elle propose d’emblée un catalogue conséquent. On y trouve la première saison de The Last of Us, l’intégrale de Game of Thrones, tous les films Harry Potter, des adaptations de super-héros DC Comics, des chefs-d’œuvre du cinéma…

En somme, il y a déjà beaucoup de choses à voir ou revoir sur Max, qui se décline en trois formules d’abonnement (avec pub, standard et premium). Mais comme les plateformes de SVOD ne cessent de se multiplier, peut-être avez-vous envie de souscrire pour une période temporaire — par exemple pour dévorer la deuxième saison de House of the Dragon, qui sort à partir du 16 jui). Dans ce cas, il faudra résilier et on vous explique comment faire.

La résiliation de Max passe par le site web

Quand résilier Max ?

Max s’appuie sur deux types d’abonnements : mensuel et annuel. Vous pouvez résilier quand vous le voulez, mais il faudra respecter l’engagement en cours (un mois ou un an). Si vous avez pris une formule annuelle le 11 juin 2024, vous serez engagé jusqu’au 11 juin 2025, et votre résiliation, même anticipée, ne sera effective qu’à compter du 12 juin 2025. Dans le cas d’un abonnement mensuel, vous avez jusqu’à la date de reconduction automatique pour résilier.

Comment résilier Max ?

Si l’application Max, disponible sur iOS et Android, permet de s’abonner, elle n’offre pas la possibilité de résilier. Pour mettre fin à votre abonnement, souscrit directement auprès de Max, il faudra passer par le site web.

Voici la marche à suivre :

Une fois sur la page d’accueil, accéder à votre profil en mettant le pointeur de votre souris sur l’icône (en haut à droite) ;

Cliquer sur « abonnement » pour accéder à l’onglet correspondant ;

Cliquer sur « Résilier votre abonnement » tout en bas (Max essaiera de vous faire changer d’envie) ;

Résilier.

Pour vous assurer d’avoir bien résilié, retournez dans votre profil. Vous verrez que la commande « Résilier votre abonnement » est devenue « Renouveler votre abonnement ». De plus, la ligne « Paiements à venir » n’affichera plus rien. Enfin, vous recevrez un mail sur l’adresse liée à votre compte.

Notez par ailleurs qu’il existe un formulaire de résiliation tout en bas de la page d’accueil.

Comment résilier Max via un partenaire ?

Max est disponible via des partenaires (exemples : Canal+, Amazon…). Dans ce cas, c’est auprès d’eux qu’il faut résilier l’abonnement. Sur Amazon, le plus simple est de passer par la page web, dans l’onglet « Vos adhésions et abonnements » accessible en cliquant sur ce lien. Sur cette page, cliquez sur le bouton « Annuler l’abonnement ».

