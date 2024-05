Lecture Zen Résumer l'article

Le patron du studio Arrowhead Studios a donné des indications sur l’avenir à très long terme d‘Helldivers 2. Son souhait est de faire durer le jeu « pour toujours ».

Lancé en février dernier et immense succès de cette année 2024 (12 millions de ventes), Helldivers 2 est déjà passé par tous les états. À sa sortie, il a connu des gros problèmes de serveurs, liés à une mauvaise estimation du trafic. Récemment, Sony, l’éditeur, a fait des siennes avec sa politique commerciale, avant de rétropédaler sous la pression de la communauté. Aujourd’hui, les développeurs d’Helldivers 2 peuvent envisager l’avenir sereinement. Mais combien de temps un tel jeu peut-il durer ?

Jouable uniquement en ligne, Helldivers 2 repose sur des serveurs qui, un jour, finiront par fermer. Cette contrainte technique n’empêche pas Johan Pilestedt, CEO du studio Arrowhead, de penser que son jeu peut durer « pour toujours ». Il a fait cette confidence sur Discord (via Games Radar le 15 mai). Au-delà de la question des serveurs, qui n’est pas totalement du ressort d’Arrowhead, il y a la manière dont les développeurs alimentent continuellement Helldivers 2. Que se passera-t-il quand ils seront mobilisés sur un autre projet ?

Helldivers 2 // Source : PlayStation

Les développeurs d’Helldivers 2 espèrent automatiser des fonctionnalités

Si Helldivers 2 captive tant les joueuses et les joueurs depuis plusieurs semaines, c’est parce qu’il repose sur un univers vivant. Il s’articule autour d’un conflit global, piloté en temps réel par un maître du jeu. Ce dernier est chargé d’activer des leviers pour équilibrer les rapports de force. Il peut par exemple se lever en pleine nuit pour donner un coup de boost aux automatons — l’une des factions ennemies. Mais Joel, de son prénom, finira bien par passer à autre chose, et ses interventions continues manqueront à Helldivers 2.

Il faut donc comprendre que, sans Joel, Helldivers 2 ne serait pas tout à fait le même. Ce qui interroge bien davantage sur l’avenir à très long terme du jeu. Johan Pilestedt a souhaité se montrer assez rassurant sur le sujet, en prévoyant le coup. « Nous pourrions mettre en place des automatisations pour le maître du jeu et d’autres fonctionnalités », fait-il savoir. Ce qui sous-entend que ce bon vieux Joel pourrait être remplacé, à terme, par une intelligence artificielle.

Si les intentions d’Arrowhead sont louables, on ne peut s’empêcher de penser que des automatisations ne remplaceront jamais des humains — si peaufinées puissent-elles être. C’est d’autant plus vrai que les développeurs d’Helldivers 2 s’amusent des mises à jour en poussant la narration très loin. C’est un point qui nécessite une sensibilité et une adaptation qu’un robot aura du mal à percevoir. En l’état, Helldivers 2 est un théâtre où les échangent entre le studio et la communauté sont permanents et constructifs. Une IA pourrait faire illusion pendant une période donnée, mais sans doute pas éternellement. Sans compter que Sony pourrait tout simplement commander un Helldivers 3 qui prendrait toute la place.

