Les développeurs d’Hades 2 ont publié une longue vidéo de gameplay, permettant de découvrir le jeu en amont de sa sortie en accès anticipé. Une chose ne change pas pour cette suite : les Dieux sont plus sexy que jamais.

Si vous avez joué à Hades, alors vous savez que les développeurs ont opté pour une direction artistique particulière. Le design des personnages est terriblement sexy. Les dieux et les déesses défilent sous nos yeux avec un sex appeal comme on en a rarement vu dans un jeu vidéo. Musculature saillante, formes généreuses, élégance naturelle, charme envoûtant… tout le monde est beau dans Hades et tout le monde se drague.

Naturellement, Supergiant Games poursuit dans cette voie avec Hades 2, dont le test technique est en cours pour une poignée de chanceux — en attendant le lancement en accès anticipé. En parallèle, une longue vidéo de gameplay a été dévoilée. Elle permet de découvrir le jeu, notamment son casting toujours plus séduisant. Sur les réseaux sociaux, les fans salivent déjà.

Hades 2 sera aussi sensuel que Hades

Alors que le gameplay d’Hades 2 s’annonce très proche de son prédécesseur (un rogue-like avec des pouvoirs aléatoires à sélectionner à chaque partie), Supergiant Games a revu la direction artistique. Certains personnages vus dans le premier, comme Zeus, ont été modifiés, avec des traits plus doux et des ombres moins marquées. Le résultat ne fait pas l’unanimité, mais on conserve cette vibe de séduction. La preuve avec la magnifique Aphrodite :

Hades 2 Hades

Même son de cloche avec Demeter, dont l’expression faciale, retravaillée, dit beaucoup :

Hades 2 Hades

Sur Zeus, le résultat est plus mitigé. « Qu’est-il arrivé à l’ancien design, cela ressemble à un retour en arrière », témoigne par exemple l’internaute Iza. Supergiant Games prend un risque avec ces changements. Un avis qui tranche avec celui d’aquila : « Ces nouveaux portraits de dieux dans Hades 2 sont si savoureux… » Chacun se fera sa propre opinion, mais, en termes d’orientation visuelle, Hades 2 ne laissera pas indifférent. On imagine que les dialogues suivront.

En revanche, les nouvelles têtes semblent mettre tout le monde d’accord. À l’image de Séléné, la déesse de la Lune, dont la beauté pourrait inquiéter Aphrodite. Côté homme, il va être difficile de ne pas succomber à Odyssée.

Séléné dans Hades 2 // Source : Twitter

Mention spéciale aussi à Héphaïstos, dieu du feu, de la forge et de la métallurgie. Il assume ses rondeurs et se déplace en fauteuil roulant. « On a besoin de plus de personnes grosses et handicapées. Il est tellement beau et je l’adore tellement ! », se réjouit pom, qui ajoute : « Merci à Supergiant Games pour ces hommes et ces femmes aussi magnifiques. »

