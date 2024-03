Porté par une direction artistique somptueuse, Diablo IV va bientôt être compatible avec la technologie ray tracing. Sur PC, les améliorations s’annoncent infimes, mais tout de même notables.

Quand on a arpenté les sombres environnements de Diablo 4 pour la première fois, on est immédiatement tombé amoureux de sa direction artistique. Blizzard Entertainment a abattu un travail incroyable pour imaginer des décors tous plus sublimes les uns que les autres, avec en prime une belle variété dans les ambiances. Sanctuaire n’a jamais été aussi beau et lugubre, ce qui tranche avec la patte plus cartoon de Diablo 3.

Figurez-vous que Diablo IV va être visuellement encore plus abouti grâce à l’intégration de la technologie ray tracing, qui permet d’obtenir un rendu encore plus réaliste et précis grâce à une gestion plus fine du parcours de la lumière. Dans un communiqué publié le 14 mars, Nvidia a officialisé l’arrivée d’une mise à jour pour la version PC du jeu. Elle sera disponible le 26 mars 2024 pour celles et ceux équipés d’une configuration capable de prendre en charge le ray tracing.

Le ray tracing améliore les éclairages sur Diablo IV

Nvidia précise que deux effets liés au ray tracing vont être intégrés à Diablo IV. Toutes les surfaces réfléchissantes en bénéficieront, comme les armures, l’eau ou les fenêtres. L’idée est d’obtenir des reflets plus saisissants, pour « des batailles au sein de Sanctuaire encore plus spectaculaires. »

Cette nouveauté aura aussi une influence sur le rendu des éclairages, avec des ombres bien plus détaillées. Nvidia a partagé une démo pour qu’on se rende mieux compte des différences. Au regard des visuels sombres montrés, il n’est pas sûr qu’elles vous sautent aux yeux. Dans certaines situations, elles devraient être bien plus visibles et appréciables, en tout cas pour qui a une carte graphique compatible.

Avec ray tracing Sans ray tracing

Ce n’est pas la première fois que Nvidia améliore la qualité graphique de la version PC de Diablo 4. Dès la bêta, il avait mis à disposition un pilote pour la prise en charge du DLSS 2 — une mise à l’échelle boostée à l’IA afin de bénéficier d’une meilleure fluidité sans dégrader la qualité générale.

Aujourd’hui, Diablo IV est compatible avec le DLSS 3 pour améliorer les performances. À voir si le ray tracing sera suffisamment optimisé pour ne pas avoir un impact trop conséquent sur le confort de jeu. Normalement, le DLSS 3 compensera les ressources consommées.

Le ray tracing arrivera-t-il aussi sur PlayStation 5, Xbox Series S et Xbox Series X, trois consoles capables de gérer la technologie (avec des résultats parfois chaotiques) ? On a posé la question à Blizzard et nous sommes dans l’attente d’une réponse.

