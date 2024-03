Exclusivité PS5, Marvel’s Spider-Man 2 a reçu une grosse mise à jour riche en nouveautés. Elle intègre néanmoins un bug qui fait apparaître un menu caché, normalement réservé aux développeurs.

C’est ce qu’on appelle une boulette. Le 7 mars, Marvel’s Spider-Man 2 a reçu une grosse mise à jour sur PlayStation 5. Elle apporte notamment le mode « Nouvelle partie+ ». Très attendu, il permet de recommencer le jeu avec tout ce qu’on a déjà débloqué. En revanche, ce qui était moins attendu, c’est la possibilité de faire apparaître un menu debug, réservé aux développeurs.

Plusieurs joueuses et joueurs ont fait cette découverte : en appuyant simultanément sur le touchpad et la touche option de la manette DualSense, on fait apparaître une série de commandes aux incidences particulièrement importantes. Numerama peut le confirmer après avoir essayé : la manipulation marche dans Marvel’s Spider-Man 2. Attention, le studio Insomniac Games a déjà indiqué que cette mésaventure pouvait casser le jeu (vos sauvegardes en tête).

Oui, c’est un peu du charabia // Source : Capture PS5

Cachez ce menu de Marvel’s Spider-Man 2 que je ne saurais voir

Le menu debug donne la possibilité d’activer certains indicateurs plus ou moins utiles (comme un graphique pour le framerate et les performances). Mais il permet aussi de finir le jeu en un éclair, comme on le découvre dans cette vidéo publiée le 7 mars sur YouTube. Ainsi, un joueur de Marvel’s Spider-Man 2 a pu voir le générique de fin en quatre minutes environ. « Ne laissez pas un menu debug dans votre jeu », dit-il en titre. On le voit tricher avec le menu en question afin de se rendre directement à la fin, ce qui lui fait gagner énormément de temps.

Si on met de côté ce contretemps qui sera bientôt de l’histoire ancienne, Marvel’s Spider-Man 2 est parfaitement jouable. C’est du moins ce que précise Insomniac Games dans un tweet : « Nous savons que le dernier patch a malencontreusement permis l’accès au menu de développement. Un correctif arrive. Notez qu’utiliser ce menu peut corrompre vos sauvegardes et votre progression dans les Trophées. Il n’y a sinon aucun risque à jouer au jeu de manière normale. »

Un menu debug dans Marvel’s Spider-Man 2 // Source : Capture PS5

En somme, il n’est pas recommandé d’utiliser ce menu debug dans Marvel’s Spider-Man 2, quand bien même il offre un pouvoir incommensurable sur le jeu (on peut se rendre invincible, par exemple). Nul doute que les développeurs vont vite sortir un patch pour bloquer la commande, puisque personne n’est censé voir ce menu aux onglets multiples et parfois difficiles à comprendre. Il permet au studio d’avoir un contrôle total sur Marvel’s Spider-Man 2, dans le but de dénicher des bugs ou encore de tester de nouvelles fonctionnalités.

