En raison d’un succès surprise au lancement, Helldivers 2 a traîné des problèmes de serveurs pendant plusieurs jours. Le jeu n’arrivait pas à absorber son immense vague de popularité. C’est désormais de l’histoire ancienne.

Inspiré de Starship Troopers, Helldivers 2 est l’un des succès inattendus de ce début d’année 2024 (à l’instar de Palworld, mais dans des proportions moindres). Il a pris tout le monde de court, à commencer par le studio de développement.

Dès son lancement le 8 février sur PS5 et PC, le jeu de tir coopératif a connu des problèmes de serveurs, en raison d’une affluence considérable. Ils ont forcé l’équipe d’Arrowhead Games à mettre en place des mesures d’urgence : file d’attente, déconnexion automatique des joueurs AFK, augmentation continue de la capacité réseau…

Tous ces efforts permettent aujourd’hui à Helldivers 2 de fonctionner correctement, à la grande satisfaction du patron d’Arrowhead Games. Dans un tweet publié le 25 février, il indique être « vraiment heureux et fier de l’équipe pour cet accomplissement immense : les serveurs ont pu accueillir tous les joueurs d’Helldivers 2 sans aucun problème ce week-end. »

Débarrassé de ses soucis, Helldivers 2 peut envisager l’avenir avec sérénité

Numerama peut confirmer que tout va bien mieux pour Helldivers 2 : on a pu lancer des parties très facilement, le samedi comme le dimanche, aussi bien sur PlayStation 5 et PC — on a joué en cross-play sans déplorer le moindre bug. C’est vraiment une excellente nouvelle quand on sait que, une semaine plus tôt, on tombait sur un écran indiquant des serveurs pleins à craquer.

Cette meilleure assise technique a permis à Helldivers 2 de battre son record d’affluence sur Steam : le samedi 24 février, 458 208 personnes ont pu défendre la démocratie en même temps, selon Steamcharts. D’après le directeur d’Arrowhead Games, la capacité des serveurs a été augmentée à 800 000, ce qui laisse une belle marge de manœuvre pour les semaines à venir.

Maintenant que Helldivers 2 est débarrassé de ses problèmes, les développeurs vont pouvoir se concentrer sur le contenu. « Nous avons désormais le temps de nous focaliser sur des améliorations et de revenir à notre plan initial. Des ajouts incroyables arrivent ! », promet le CEO. On sait déjà que Helldivers 2 n’aura jamais de mode compétitif.

Dans un tweet datant du 14 février, l’intéressé justifiait cela en voulant « réduire les éléments toxiques de la communauté. Nous voulons un environnement sain et amusant, où tout le monde se bat du même côté. » On peut dès lors s’attendre à de nouvelles missions ou encore à de l’équipement supplémentaire pour répondre à des menaces toujours plus puissantes.

