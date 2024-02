Créateur de contenu spécialisé dans le cinéma, Nicolas Delage a retrouvé le figurant le plus recherché de Star Wars. Son enquête, qui s’est révélée être un succès malgré un mystère qui a duré des années, est passée par un outil de reconnaissance faciale.

Le saviez-vous ? Star Wars a rendu célèbre un figurant grâce à une scène en apparence anecdotique. Dans L’Empire contre-attaque, considéré comme le meilleur film de la saga cinématographique, un homme apparaît sur un plan moins d’une seconde dans la Cité des Nuages, lieu de résidence de Lando Calrissian.

Rien d’exceptionnel de prime abord, sauf que le personnage en question porte une sorbetière sous le bras. Une anomalie, pour ne pas dire une erreur, qui n’est pas passée inaperçue au fil du temps. Au point que ce figurant est devenu un véritable mème.

Selon cette page encyclopédique sur l’univers de Star Wars, ce personnage mystérieux se nomme Willrow Hood et occupe le métier de mineur dans le complexe en orbite au-dessus de la géante gazeuse Bespin. À mesure que sa popularité a grandi, il a pris du galon, et de la visibilité : une figurine à son effigie, une apparition dans les jeux Lego Star Wars, des pages Facebook pour retrouver qui il est dans la vraie vie… Et c’est justement la tâche à laquelle s’est attelé Nicolas Delage, créateur de contenu spécialisé dans le cinéma dont la chaîne YouTube dépasse les 100 000 abonnés.

Le figurant le plus recherché de Star Wars est immortalisé dans une figurine. // Source : Capture YouTube

Un vidéaste français a retrouvé le figurant le plus recherché de Star Wars

Nicolas Delage ne s’est pas attaqué à une mission simple, comme il l’avoue lui-même dans son thread publié sur Twitter le 18 février. D’autant qu’un fan s’était motivé à retrouver l’homme qui prête ses traits à Willrow Hood, en vain. En 2021, il avait utilisé la presse londonienne pour tenter d’alerter la famille de l’acteur. « Mais cet article n’apportera aucune réponse au mystère », raconte Nicolas Delage, qui devait être encore plus malin pour réussir son enquête.

La lumière est venue de l’intelligence artificielle. Le détective des internets explique « qu’il fallait que j’utilise la reconnaissance faciale ! Il existe un site Internet qui s’appelle PimEyes et qui permet de retrouver d’autres photos d’une personne via une image. Je glisse l’image de Willrow sur PimEyes et, sans surprise, je tombe sur d’autres images de Willrow… Mais, grâce à PimEyes, j’arrive à retrouver d’autres images du même acteur dans d’autres films ! ». Il découvre alors que le figurant est également apparu dans un film James Bond (Octopussy en 1983) ou encore la série Minder.

Le figurant le plus recherché de Star Wars est aussi dans Octopussy (c’est lui le barman). // Source : Capture YouTube

D’image en image, il tombe finalement sur un vieux documentaire sur une maison de retraite, dans lequel le figurant apparaît sous l’identité « Monsieur Sen ». Il ne manquait plus que le prénom, retrouvé grâce à un article de The Guardian. En recoupant toutes les informations, Nicolas Delage résout le mystère : l’acteur qui incarne Willrow Hood s’appelle en réalité Egbert Sen, une information confirmée par la famille.

Nicolas Delage a tenté de contacter Egbert Sen afin de lui expliquer à quel point il est populaire auprès de certains fans Star Wars. Hélas, il est décédé en 2019 à l’âge de 87 ans. Il a quand même pu s’entretenir avec Paula et Dolly, deux de ses filles, et, pour l’anecdote, Dolly a aussi joué dans L’Empire contre-attaque.

On remarquera que, pour une fois, l’intelligence artificielle a été utilisée à bon escient et pour une noble cause — ça change des détournements pour nourrir les pires crasses d’Internet.

