On a enfin une date de sortie pour Senua’s Saga: Hellblade 2, exclusivité de l’écosystème Xbox qui en met plein la vue depuis le début. Ce sera pour le 21 mai et on trépigne d’impatience.

Aux côtés d’Indiana Jones and the Great Circle, Senua’s Saga: Hellblade 2 faisait figure de poids lourd lors du Developer_Direct diffusé par Microsoft le 18 janvier. Et, bonne nouvelle, cette suite annoncée depuis un long moment a enfin sa date de sortie. Senua’s Saga: Hellblade 2 sera disponible le 21 mai sur Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Il y a plein de raisons de croire qu’il pourrait être le jeu le plus important de l’année pour Microsoft.

Déjà, il faut se faire à l’idée que Senua’s Saga: Hellblade 2 risque de nous en mettre plein la vue. Le studio Ninja Theory s’appuie sur le moteur Unreal Engine 5 et le rendu graphique, cinématographique, est ahurissant, en même temps ténébreux et hyper réaliste. On peut également souligner la précision des animations, particulièrement les expressions faciales de l’héroïne (incarnée par Melina Juergens, très impliquée).

Senua’s Saga: Hellblade 2 s’annonce incroyable

L’habillage de Senua’s Saga: Hellblade 2 sera complété par une bande son mobilisant la technologie audio 3D. C’était déjà un peu le cas dans le premier opus, où on était plongé dans la tête d’une héroïne qui entend des voix (qui peuvent venir de n’importe où). Dans la suite, c’est toute la bande son qui profitera d’une écoute à 360 degrés, pour une immersion immense au sein du folklore viking, dans un terrain de jeu situé en Islande. Visuellement et acoustiquement, Senua’s Saga: Hellblade 2 pourrait être une véritable vitrine.

Surtout, le jeu de Ninja Theory pourrait corriger l’immense défaut de Hellblade: Senua’s Sacrifice, à savoir les combats. Dans le premier opus, ils étaient rébarbatifs et inintéressants, pour ne pas dire pénibles à la longue. Là, on nous promet une expérience plus viscérale et profonde, ce que semblent confirmer les images de gameplay. On espère que les sensations seront bonnes avec une manette entre les mains. Mais, a priori, les développeurs ne peuvent pas faire moins bien, comme ils partaient de très loin.

Senua’s Saga: Hellblade II // Source : Microsoft

Bien entendu, Senua’s Saga: Hellblade 2 reprendra le sous-texte de Hellblade: Senua’s Sacrifice quant aux maladies mentales. Un sujet sensible que la première aventure de Senua traitait déjà avec brio. Ce seul thème en fait d’ailleurs une production importante pour la sensibilisation. À noter que le jeu sera vendu exclusivement au format numérique (à moins de 50 €) et qu’il sera aussi disponible dès son lancement sur le Xbox Game Pass.

