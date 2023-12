[Deal du jour] Pour exposer ou pour jouer, les Lego sont des cadeaux incontournables des fêtes de fin d’année. Voici quelques sets en promotions qui combleront les amateurs de belles choses, et les plus jeunes fans de briques.

Les Lego sont plus que jamais à la mode. En témoigne, cette collaboration entre la marque Danoise, et Fortnite. Fort de ses nombreuses licences, Lego s’assure une place de choix dans les bacs à jouets des plus jeunes, comme sur les étagères des plus grands.

Cependant, ces petites briques requièrent souvent un budget conséquent, notamment pour les fêtes de fin d’année, où elles sont très demandées. Voici une petite sélection de quatre sets Lego en ce moment promotion.

Quels Lego en promotion acheter ?

1. Lego Indiana Jones Le Temple de l’Idole en Or à 113,98 € au lieu de 149,99 €

Le Temple de l’Idole en Or recrée le décor mythique de la scène d’ouverture du film Les Aventuriers de l’Arche Perdue, premier opus de la saga Indiana Jones. Ce modèle inclut quatre minifigurines (Indiana Jones, Satipo, Belloq et un guerrier Hovitos) et regorge de mécanismes, dont le fameux rocher qui pourchasse l’aventurier. Avec ses dimensions de 21 cm de haut, 51 cm de large et 19 cm de profondeur, cette réplique du décor est un joli set à exposer, mais les plus jeunes pourront aussi s’amuser avec.

La place de ce Lego est dans un musée ! // Source : Lego

2. Lego Star Wars Le Faucon Millenium au prix de 112,99 € au lieu de 169,99 €

Le set Lego Faucon Millénium peut très bien s’exposer, mais il serait dommage de ne pas y jouer. Si vous avez des enfants, le légendaire vaisseau cargo de Star Wars comprend de nombreux détails et plusieurs figurines, pour recréer des scènes cultes du film, ou laisser faire son imagination. L’intérieur foisonne de détails et cachettes, tandis qu’à l’extérieur, des tourelles et le cockpit peuvent accueillir plusieurs personnages. Vous retrouverez Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 et D-O. Le Lego Faucon Millénium mesure plus de 14 cm de haut, 44 cm de long et 32 cm de large.

Bravo d’avoir fait ce Lego, mais n’attrapez pas la grosse tête, petits ! // Source : Lego

3. Lego Le Phare Motorisé au prix de 219,99 € au lieu de 299,99 €

Le Lego Phare Motorisé est un magnifique set motorisé, qui inclut un phare avec un faisceau lumineux rotatif et une petite maison avec un feu de cheminée, le tout sur un rocher superbement détaillé. Une grotte contenant un trésor de pirate est aussi présente, ainsi que des minifigurines de gardien et de marin. Ce dernier s’accompagne de son canot, sa mouette et bien sûr son chat, à placer en toute logique au pied de la cheminée. Les détails de ce set à exposer son minutieux, et vous pourrez admirer l’intérieur grâce à son panneau pivotant. Cette réplique mesure plus de 54 cm de haut, 25 cm de large et 25 cm de profondeur.

Il y a même un petit chat dans ce Lego // Source : Lego

