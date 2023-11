Un bug étrange sévit sur les serveurs de Call of Duty. Il permet aux joueuses et aux joueurs de courir tout en étant en position de ramper comme un serpent.

« Dans Call of Duty, il existe un nouveau mouvement qui vous permettra de gagner plus de duels à l’arme à feu », annonce TheRed ZipiT dans une vidéo publiée sur YouTube le 22 novembre. Il ne s’agit pas vraiment d’un « mouvement » normalement autorisé, plutôt d’un bug ou d’une faille que certains peuvent exploiter. En modifiant certaines options, on peut courir tout en étant en position de ramper — d’où l’appellation du « bug du serpent ».

Ce « mouvement » offre plusieurs avantages. Quand on est collé au sol, il est beaucoup plus difficile de nous viser, un point qui est normalement contrebalancé par la lenteur des mouvements. Le bug enlève le principal défaut de cette position, qui devient alors un poison sur les serveurs de Call of Duty: Modern Warfare III, à l’instar de la tenue Groot trop sombre pour être facilement vue (imaginez l’alliance des deux…). Le pire ? C’est assez simple à activer.

Bug du serpent dans Call of Duty // Source : Capture YouTube

On peut bouger comme un serpent dans Call of Duty

Pour activer le « bug du serpent » dans Call of Duty: Modern Warfare III, il faut d’abord s’assurer de jouer avec un clavier et une souris. Ensuite, une fois dans les paramètres du jeu, il faut régler comme suit :

Activer le sprint automatique ;

Changer la touche du passage à la position de ramper pour la mettre sur la molette de la souris ;

Mettre la latence de la molette sur zéro.

Ensuite, il faut réaliser quelques manipulations pour devenir un serpent : en plein saut, il faut maintenir la touche W du clavier et scroller trois fois avec sa souris. Une fois retombé au sol, vous serez en train de « sprinter » tout en conservant votre position avec le buste collé au sol.

A priori, on ne pourra pas en profiter très longtemps. Sitôt la mise en évidence de ce problème, les développeurs de Call of Duty: Modern Warfare III ont annoncé sur Twitter : « Nous enquêtons sur une faille qui permet aux joueurs de sprinter dans la position de ramper ». On peut même voir qu’une carte est apparue dans le Trello public du studio Sledgehammer Games (le gestionnaire des tâches utilisé par plusieurs entreprises). C’est une preuve que le souci est pris très au sérieux.

Dans un article publié le 24 novembre, PC Gamer rappelle que les fans de Call of Duty adorent tricher avec ses mouvements injustes. Le passé de la saga comporte quelques exemples et, d’ailleurs, certains ont déjà pu se mouvoir comme un serpent dans l’épisode Black Ops, paru en 2010.

