Comme on pouvait s’y attendre au regard des plaintes, le studio Sledgehammer Games va retirer la tenue Groot de Call of Duty. Mais elle reviendra après des modifications.

Depuis le lancement de Call of Duty: Modern Warfare III, dont la campagne solo est ratée, un problème a été soulevé par la communauté : une tenue payante susceptible d’offrir un avantage dans les affrontements en ligne. Elle ressemble au personnage Groot des Gardiens de la galaxie et s’avère tellement sombre qu’elle peut permettre de se fondre dans le décor. En raison des nombreuses plaintes, Sledgehammer Games va retirer le skin.

Le studio a partagé l’annonce à l’occasion d’une session de questions/réponses organisée sur Reddit le 20 novembre. Il n’a pas échappé au sujet de ce costume ayant pour thème Gaia, qui posait déjà souci dans Call of Duty: Modern Warfare II. « Des ajustements pour la tenue Gaia sont prévus pour Modern Warfare III. Nous allons désactiver cet objet cosmétique dans une future mise à jour, le temps que ces changements soient accessibles pour tout le monde », annonce le développeur.

Tenue « Groot » dans Call of Duty // Source : Activision

La tenue Groot de COD reviendra, mais sous une autre forme

Comme on peut le lire, la tenue « Groot », qui fait partie du passe de combat, de Call of Duty: Modern Warfare III ne disparaîtra pas totalement. Sledgehammer Games va simplement la retravailler pour qu’elle soit plus équitable. A priori, il suffit de l’éclaircir un peu et/ou de lui ajouter des signes distinctifs très voyants. Ce n’est pas la première fois qu’un costume essuie des critiques dans un Call of Duty. C’était arrivé à l’uniforme à l’effigie des Los Angeles Thieves — uniforme facturé 9,99 €. Il était trop noir et avait reçu des touches de couleur flashy.

Pourquoi ces contenus sont-ils détestés des joueuses et des joueurs, alors qu’il leur suffirait de les enfiler pour annuler les avantages ? Tout simplement parce qu’ils sont payants et que tout le monde n’est pas prêt à mettre quelques euros pour garnir une garde-robe virtuelle. Ces tenues participent au phénomène de pay-to-win, qui offre l’opportunité de gagner grâce à de l’argent. D’ailleurs, le costume des Los Angeles Thieves s’était rapidement retrouvé dans le top des ventes avant d’être modifié.

Sledgehammer Games s’achète un peu de sérénité en retirant temporairement cette tenue « Groot ». Mais le chantier de Call of Duty: Modern Warfare III reste colossal. Sur Metacritic, il affiche l’un des pires scores reçus par un épisode de la saga culte (55 sur 100) et une moyenne très faible de la part du public (1,8 sur 10). Le trafic s’en ressent. Selon Steamcharts, Call of Duty réunit en moyenne 84 000 personnes ces 30 derniers jours, contre plus de 220 000 un an auparavant.

