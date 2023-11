C’est aussi le Black Friday sur l’Epic Games Store, avec une réduction unique de 33 % appliquée sur plein de jeux. Il y a des nouveautés récentes qui sont concernées.

L’Epic Games Store n’échappe pas à la période du Black Friday. Du 21 au 28 novembre, l’entreprise américaine permet d’obtenir une réduction unique de 33 % sur plusieurs jeux éligibles. À cette promotion s’ajoutent les 10 % de cashback, ce qui donne des tarifs vraiment intéressants.

Attention, la remise s’applique au moment du paiement.

En prime, la sélection vaut clairement le détour. On y trouve notamment des jeux disponibles depuis seulement quelques semaines, à l’instar de RoboCop: Rogue City, Assassin’s Creed Mirage ou encore Alan Wake 2. Voici nos recommandations, 100 % basées sur des nouveautés de 2023.

Alan Wake 2 // Source : Remedy Entertainment

Cinq nouveautés de 2023 en promotions sur l’Epic Games Store pendant le Black Friday

Alan Wake 2 — 33,49 €

Sorti 13 ans après son prédécesseur, Alan Wake 2 est une suite étonnante, dans le bon sens du terme. Remedy Entertainment y a mis tout son savoir-faire et ce mélange entre narration originale et action sous haute tension fonctionne de la première à la dernière minute. Visuellement ambitieux et époustouflant, Alan Wake 2 est un très grand jeu et il fait logiquement partie des favoris pour être élu GOTY lors de la cérémonie des The Game Awards. En tout cas, il ne volerait pas le sacre.

Assassin’s Creed Mirage — 33,49 €

Après trois épisodes à la formule repensée et au contenu immense, Ubisoft a décidé de revenir aux sources. Assassin’s Creed Mirage s’appuie sur les piliers originaux de la saga, avec notamment plus de place à l’infiltration. En résulte une aventure compactée qui joue volontiers sur la nostalgie pour séduire les fans de la première heure. Si on n’attend rien de plus, les arguments sont là.

RoboCop: Rogue City — 33,49 €

Qui aurait cru qu’une adaptation des films RoboCop pouvait donner un jeu réussi ? C’était difficile à prévoir en tenant compte des précédents projets du genre. Il n’empêche, RoboCop: Rogue City a tout compris. En termes de gameplay, il s’appuie sur des sensations fidèles : on a vraiment l’impression d’incarner un tank invincible, chargé de nettoyer les rues de Detroit de toute la vermine qui y sévit. On n’y retrouve pas l’argument satyrique du film de Paul Verhoeven, mais tout le reste y est. Une bonne surprise.

Star Wars Jedi: Survivor — 46,89 €

N’a-t-on pas oublié Star Wars Jedi: Survivor ? Pourtant, cette nouvelle aventure du Jedi Cal Kestis a de quoi faire rêver les fans de Star Wars. Joli, généreux, captivant, le titre prend les bases posées par son (excellent) prédécesseur et assure une continuité intéressante. Les développeurs auraient pu aller un peu plus loin, mais le spectacle proposé reste quand même grandement appréciable.

Cyberpunk 2077 + Phantom Liberty — 37,51 €

Cyberpunk 2077 n’est pas sorti en 2023, mais c’est tout comme. Trois ans après son lancement raté, CD Projekt Red a déployé une grosse mise à jour qui a tout changé, chargée d’accompagner l’arrivée de la seule extension — Phantom Liberty. C’est le jour et la nuit, et on peut bel et bien parler de renaissance pour le RPG qui est passé par l’enfer. Il est la preuve que l’acharnement peut payer.

