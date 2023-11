L’actrice Stefanie Joosten est revenue sur la polémique liée à son personnage de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Elle y incarnait un soldat à moitié nue et… dénuée de parole.

Le jeu vidéo a toujours eu du mal avec la représentation des femmes. Si les choses tendent à s’améliorer aujourd’hui, avec de plus en plus d’héroïnes moins célèbres pour leurs attributs physiques que pour leur personnalité, il fut un temps où les clichés étaient très répandus. Prenons l’exemple de Quiet, un personnage de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain associé à une polémique. Elle a la particularité d’être à moitié nue et de ne pas parler. Soit de quoi alimenter la triste expression « Sois belle et tais-toi » et remettre une pièce dans la machine de l’hypersexualisation.

Stefanie Joosten, l’actrice qui avait prêté ses traits à Quiet sous la houlette d’Hideo Kojima, n’a pas d’avis tranché sur le sujet — même huit ans après la sortie de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Dans une interview accordée à IGN du 1er novembre, elle est revenue sur la justification derrière l’apparence de Quiet et admet comprendre pourquoi il y a eu débat. « Les gens veulent une meilleure représentation, et je le comprends parfaitement », souligne d’abord celle qui dit également respecter les choix créatifs d’Hideo Kojima.

Quiet dans Metal Gear Solid V // Source : Capture YouTube

Pourquoi Quiet était-elle à moitié nue dans MGS ?

Si Stefanie Joosten reste partagée sur le look de Quiet, c’est tout simplement parce qu’il y avait bien une « explication » — plus ou moins acceptable — derrière. Dans Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, cette héroïne est affectée par des parasites qui lui confèrent des aptitudes spéciales (exemple : l’invisibilité) mais la contraignent à respirer… par la peau. Ce qui veut dire qu’elle doit être à l’air libre pour que la photosynthèse soit effective et permette à Quiet d’absorber tout ce dont elle a besoin pour survivre. Quel malheur ! Elle doit doit être très peu couverte pour survivre !

Face à la controverse, Hideo Kojima avait été particulièrement vexé à l’époque. « Je sais que les gens parlent beaucoup de Quiet, mais ne vous inquiétez pas (…). Une fois que vous aurez compris pourquoi sa peau est tant exposée, vous aurez honte de vos mots », tweetait-il en 2013. À ses yeux, l’érotisation associée à Quiet est en réalité un symbole face à toutes les héroïnes hyper sexy des jeux de combat (celles de la saga Dead or Alive par exemple). Il s’est sans doute dit que l’explication derrière la nudité était suffisante pour ne pas tomber dans la pure gratuité… Il n’empêche, il a osé créer un personnage qui de lance dans la bataille avec un haut de bikini — d’autres vêtements peu couvrants, mais moins évocateurs, auraient pourtant pu faire l’affaire. Ce qui n’enlève rien au fait que l’histoire de Quiet reste touchante.

Stefanie Joosten concède avoir été surprise par les premières images de son personnage. « La tenue de Quiet n’est pas réaliste du tout. Il y a certes l’explication de la respiration via sa peau, mais il y avait sans doute d’autres options. Je suis d’accord là-dessus (…) C’est de la fiction, et je trouve ça tout aussi acceptable », explique celle qui encourage aussi une meilleure représentation des femmes et des minorités dans les jeux vidéo. Elle conclut : « Le jeu est sorti en 2015 et le marché des jeux vidéo a beaucoup changé depuis. »

