Grâce à une application gratuite et à un petit dongle HDMI à moins de 20 €, on peut transformer son iPad en écran. On a testé, et c’est tout à fait remarquable.

Votre iPad peut désormais servir d’écran d’appoint, une fonctionnalité permise par l’arrivée d’iPadOS 17, couplée à une application baptisée Orion, disponible depuis le 20 septembre sur l’App Store. Au sein de la rédaction de Numerama, nous sommes de nature curieuse et avions hâte de tester cette nouveauté. On a donc commandé l’élément qui manquait à notre configuration : une petite carte de capture qui prend la forme d’un dongle HDMI vers USB-C, soit ce qu’il faut pour relier une Xbox Series S à un iPad mini de dernière génération.

Et ça marche. Vous branchez le petit accessoire à votre iPad, vous branchez votre console à l’accessoire en question, vous lancez l’application et vous allumez la console. L’image finira par apparaître sur la tablette d’Apple, comme s’il s’agissait d’un simple téléviseur. C’est simple comme bonjour, et les développeurs d’Orion ont vraiment fait un incroyable travail d’ergonomie. L’interface épouse un style rétro (il y a même un faux unboxing au démarrage, c’est mignon) et se contente de paramètres simples.

Jouer à Lies of P sur son iPad : c’est aussi beau et fluide que sur un téléviseur. // Source : Capture iPad

Comment jouer à la Xbox sur un iPad ?

De quoi ai-je besoin ?

Une source pourvue d’un lecteur HDMI (ici : une Xbox Series S) ;

Une carte de capture pourvue d’un port USB-C : ce modèle à moins de 20 €, testé par Numerama, fonctionne sans souci ;

Un iPad pourvu d’un port USB-C ;

L’application Orion (qui est gratuite).

Quand on regarde la gamme d’iPad d’aujourd’hui, il n’y a plus qu’un seul modèle qui est cantonné au port Lightning : la génération 9. Tous les autres, du Pro au mini en passant par le Air, sont bien équipés d’un port USB-C. On a réalité notre test avec l’iPad mini 6 et n’avons rencontré aucun problème.

Le menu d’accueil de la Xbox Series S, mais sur un iPad. // Source : Capture iPad

Comment est le rendu ?

Les iPad possèdent des écrans exceptionnels. Dès lors, le rendu est très confortable. Les couleurs sont belles. La définition est au rendez-vous. La luminosité est optimale. La fluidité est là. On a lancé Lies of P, un jeu exigeant qui a besoin d’une latence minimale. Et c’était parfaitement jouable. On imagine que sur un iPad Pro de 12,9 pouces, avec un écran mini LED et quatre haut-parleurs, l’expérience doit être encore meilleure. Les tailles d’écran varient selon l’iPad : 8,3 pouces (mini), 10,9 pouces (iPad 10, Air), 11 pouces (Pro) et 12,9 pouces (Pro). Dans tous les cas, ça sera toujours plus grand qu’une Nintendo Switch (7 pouces).

Seul hic : notre iPad mini a énormément chauffé, tandis que l’autonomie a fondu comme neige au soleil. En une heure, on a perdu 25 % de batterie. Et comme le port USB-C est occupé par le boîtier d’acquisition, vous ne pourrez pas recharger en même temps.

Faut-il passer à la version Pro de l’application ?

La société Lux ne fait pas payer l’accès à l’application Orion, mais il existe une version Pro, disponible après avoir payé 5,99 € une seule fois. Orion Pro offre des fonctionnalités supplémentaires, comme un réglage plus rapide de la luminosité (en plus de celui natif à l’iPad) ou des filtres. La mise à l’échelle en 4K semble effectivement appliquer un voile de netteté, mais c’est peu perceptible sur un petit écran comme l’iPad mini. Plus intéressant, peut-être, les fans des veilles télévisions pourront activer le mode CRT, qui propose un rendu cathodique très convaincant. Comme notre capture ci-dessous en atteste :

Lies of P comme si on jouait sur un vieil écran cathodique. // Source : Capture iPad

Bref, la mise à niveau Pro n’est pas indispensable. Au moins permet-elle de récompenser les développeurs, qui ont vraiment fait un excellent travail pour transformer un iPad en écran d’appoint ou agrandir la surface d’affichage d’une Switch sans s’encombrer d’un téléviseur. Certains diront : à quoi bon ? D’autant qu’on peut déjà jouer aux jeux Xbox en streaming sur iPad (via le Xbox Game Pass). Mais l’ensemble du catalogue n’est pas disponible ; l’expérience dépend de la connexion internet ; et la solution proposée par Lux coûte moins de 20 €.

