FromSoftware a déployé une mise à jour Armored Core VI Fires of Rubicon. Entre autres, il baisse la puissance de certains boss, ce qui permet de rendre le challenge plus accessible.

Armored Core VI Fires of Rubicon, la dernière parution des créateurs d’Elden Ring, est un jeu vidéo formidable. Le hic ? Il propose un défi colossal, susceptible d’en mettre plus d’un de côté (j’en fais partie, après avoir buté pendant des heures et des heures sur le premier vrai boss du jeu). Le studio FromSoftware en a visiblement pris conscience, avec une mise à jour pensée pour réduire — un peu — le défi.

Comme on peut le lire dans les notes de mise à jour sorties le 8 septembre sur le site officiel, les développeurs japonais ont procédé à un rééquilibrage de plusieurs éléments. Le but : « permettre aux joueuses et aux joueurs d’avoir plus de diversité dans la construction [de son robot] au début et au milieu du jeu ». D’autres changements sont à venir, et concerneront notamment le mode PvP d’Armored Core VI Fires of Rubicon.

Armored Core VI Fires of Rubicon. // Source : Capture PS5

Il paraît que certains boss d’Armored Core VI Fires of Rubicon sont plus faciles

Concrètement, FromSoftware a amélioré pas moins de huit armes différentes, sur plusieurs critères importants (puissance, temps de rechargement, cadence de tir, vitesse des projectiles…). Dans le même temps, il a revu certaines attaques de trois boss majeurs — Balteus, Sea Spider et CEL240. En associant ces deux modifications majeures, Armored Core VI Fires of Rubicon devrait être un peu plus accessible.

On a fait l’expérience de relancer Armored Core VI Fires of Rubicon pour voir si, ou ou non, cette mise à jour s’avère salvatrice face à Balteus — l’ultime ennemi du chapitre 1 qui représente un immense pic dans la difficulté du jeu. Si nous ne sommes toujours pas parvenus à le battre, force est de reconnaître qu’on a davantage l’impression d’être en mesure de le faire. Après plusieurs essais, le cap, tellement frustrant, devrait être franchi. Au passage, bravo à celles et ceux qui ont réussi sans aucun ajustement.

Ce n’est pas la première fois que FromSoftware tend une main vers les joueuses et les joueurs en acceptant de baisser le curseur de la difficulté. Pour Elden Ring, il avait par exemple baissé la puissance de Radahn, boss qui en a humilié tant. Mais il avait fini par se raviser, en constant qu’il était allé un peu trop loin dans sa volonté de rendre le combat plus simple. Bref, on n’est pas à l’abri que Balteus redevienne Balteus tôt ou tard dans Armored Core VI Fires of Rubicon.

