La course de voitures entre influenceurs, organisée par Squeezie, a eu lieu le samedi 9 septembre 2023. Un accident entre deux voitures a entraîné une vague de cyberharcèlement contre une coureuse.

La deuxième édition du GP Explorer, la course de voitures organisée par Squeezie rassemblant les influenceurs et les vidéastes français, a eu lieu ce samedi 9 septembre 2023. Malgré une foule immense et une organisation millimétrée, l’évènement a cependant peiné à convaincre, et a même pu être ennuyant par moments. Un incident a néanmoins marqué les esprits : l’accrochage entre Maxime Biaggi et Manon Lanza, survenu lors du 2e tour de course.

Les images de l’accident sont impressionnantes : dans un virage très serré, la voiture de Manon Lanza a accroché une des roues avant de celle de Maxime Biaggi. Le choc a propulsé les deux conducteurs en dehors de la piste. Maxime s’est relativement vite arrêté, mais la voiture de Manon Lanza a été emportée bien plus loin de la piste, et la conductrice a dû être conduite à l’hôpital. Pourtant, au lieu d’une vague de soutien, la pilote a reçu de nombreux messages de menaces et d’insultes de la part des spectateurs de la course.

L'un des crash les plus triste avec Maxime et Manon #GPExplorer2 #GPExplorer pic.twitter.com/EFXX4hogSX — Heaver (@HeaverTool) September 10, 2023

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Le cyberharcèlement sexiste, un comportement courant

Immédiatement après l’accident, les commentateurs revoient les images du crash pendant que les deux compétiteurs, disqualifiés, sont emmenés hors de la piste — Manon Lanza dans une ambulance. Rapidement, sur Twitch, les commentaires désobligeants fusent. Comme Numerama l’expliquait dans son article résumant la course, des messages apparaissent très rapidement sur le chat, insultant la pilote et l’accusant d’avoir « gâché la course ».

Les habituels commentaires misogynes font également leur apparition. « Femme au volant, mort au tournant », « retour au tricot », « tu fais honte au GP Explorer », « les bonnes femmes au volant »… de nombreux clichés.

L’accident entre Maxime Biaggi et Manon Lanza. // Source : Capture d’écran Numerama

Les équipes de modération du chat l’ont rapidement passé en emote only, une mesure qui ne permet plus d’écrire, en attendant que la vague passe — mais, il était cependant déjà trop tard. Surtout, la vague de cyberharcèlement est vite sortie du cadre de Twitch. Comme une internaute l’a fait remarquer, le compte Instagram de Manon Lanza aurait également été visé. Sous l’une de ses publications, de très nombreux messages similaires — indiquant l’utilisation de bots — partageaient un numéro de téléphone en appelant au cyberharcèlement.

L’ampleur que ça prend??? La carrément y’a un gars il a acheter des bots pour aller mettre des centaines de commentaires de ce genre sous les post de Manon???? #GPExplorer

L'ampleur que ça prend??? La carrément y'a un gars il a acheter des bots pour aller mettre des centaines de commentaires de ce genre sous les post de Manon???? #GPExplorer

Elle se reçois plus de haine que des racistes il serait temps de revoir vos combats hein pic.twitter.com/uamaIgp2bx — eno🪸 (@3nolou) September 11, 2023

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Enfin, Manon n’a pas été la seule à subir la vague de cyberharcèlement. Ana, une autre streameuse participant au GP Explorer, raconte également avoir reçu un grand nombre de messages d’insultes — qui auraient visé Manon.

En + d'être con envers Manon vous savez même pas lire correctement un prénom j'me prends une vague d'insultes faut vous faire soigner sérieux — Ana 🏁 (@AnastasiaLps) September 10, 2023

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ces messages ont bien évidemment été critiqués par les fans de la course et par des internautes. Mais, un autre comportement n’a pu passer inaperçu : les appels à calmer la situation ont été rares. Le steameur Kameto a été le premier à interpeler ses fans pour leur demander de ne pas s’en prendre à Manon Lanza. Il l’a fait à plusieurs reprises, mais peu l’ont imité, ou l’ont fait tardivement.

De nombreux influenceurs, comme Amixem ou AnaOnAir, ont publié un message regrettant l’accident, se désolant pour les deux conducteurs et en leur apportant leur soutien — notamment pour la santé de Manon.

Cependant, de manière notable, Maxime Biaggi, l’influenceur disqualifié en raison de l’accident avec Manon Lanza, est resté évasif sur le sujet. Il s’est très vite excusé sur Twitter auprès de ses fans, mais a attendu plusieurs heures avant de parler de la coureuse. Il l’évoque dans un message très bref, à travers une story Instagram dans laquelle il dit : « force à Manon, c’est la vie, l’important c’est qu’on va bien (sic) ». Il n’a, de plus, jamais appelé sa communauté à ne pas la harceler.

Surtout, comme le note la streameuse Nat’ali, la communication du GP Explorer sur l’évènement a été « désastreuse ». En se focalisant sur la « malchance » de Maxime, et en attendant des heures pour donner des nouvelles sur la santé de Manon, le GP Explorer a créé une situation propice à la rancœur envers elle, estime la streameuse.

Le cyberharcèlement des femmes sur Internet n’est pas une nouveauté, particulièrement sur Twitch. Il devient pressant que les organisateurs de grands évènements en live se saisissent du problème, en mettant en place de vrais canaux pour endiguer les vagues de cyberharcèlement. En 2023, il est anormal qu’une influenceuse reçoive des vagues de haine aussi violentes (ce, même si elle est à l’origine d’un accident qui a entrainé la disqualification d’une autre personne). Le GP Explorer et tous les influenceurs doivent encore progresser.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

