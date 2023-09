Starfield est le nouveau jeu de Bethesda, avec des heures et des heures de durée de vie en perspective. Les possibilités offertes sont nombreuses, et il y a matière à s’y perdre. Notre guide vous propose quelques conseils pour mieux appréhender l’aventure.

Starfield est le jeu le plus important de l’année pour Microsoft et Bethesda. Il s’agit d’une immense épopée spatiale, articulée autour d’un contenu riche et d’un gameplay profond. Par conséquent, on peut avoir quelques craintes avant de se plonger dedans.

Numerama a pu avoir accès au jeu en amont de sa sortie, afin de poser un verdict globalement positif (on a mis la note de 8 sur 10). Pendant notre partie compilant plusieurs dizaines d’heures, on a aussi identifié quelques bons conseils à prodiguer à celles et ceux qui veulent se lancer dans Starfield dans de bien meilleures dispositions.

9 choses à savoir avant de se lancer dans Starfield

Ne revendez pas l’arme qui sert à récolter des ressources

Dans Starfield, on passe énormément de temps à se balader dans des décors inconnus, avec le scanner affûté pour découvrir toutes les richesses qui s’y trouvent. Les planètes sont riches en ressources qu’on peut récupérer au moyen d’un objet obtenu dès le début de l’aventure : la découpeuse, qui sert à détruire les roches pour révéler les éléments à récupérer (fer, etc…). Ne faîtes pas la même bêtise que moi, c’est-à-dire vendre l’objet en question au premier marchant croisé… Il faut toujours réserver une place dans son inventaire pour la découpeuse, qui dispose d’une batterie capable de se recharger seule. Sans quoi, vous allez gâcher des munitions.

Starfield // Source : Capture Xbox

L’éloquence et le crochetage sont les talents à prioriser

Quels talents faut-il choisir en priorité dans Starfield ? On pourrait être tenté de choisir ceux qui sont axés sur la défense ou sur l’attaque. Mais comme les combats ne sont pas très passionnants, on recommandera plutôt de s’axer sur des compétences utilitaires (qui peuvent permettre, justement, d’éviter certains affrontements). L’éloquence, en premier lieu, permet de se tirer de situations rien qu’avec les dialogues (même si le héros ne parle pas). C’est très puissant, surtout quand on atteint les paliers supérieurs.

On sera tout autant élogieux avec l’art du crochetage, qui permet d’accéder à des serrures de plus en plus complexes, derrières lesquelles se trouvent souvent des richesses intéressantes. Et plus le crochetage est développé, plus simple sera le mini-jeu qui y est lié (un puzzle).

Comment fonctionne la progression dans Starfield ?

Sur le papier, Bethesda a opté pour une progression assez simple à comprendre : on gagne régulièrement des points d’expérience, qui permettent de gagner un niveau et un point de compétence à dépenser. Mais il y a une subtilité, découverte par un passionné avant le lancement : vous ne pouvez faire grimper le rang d’un talent qu’après avoir accompli des défis. Par exemple, si on veut devenir un maître du pistolet, il va falloir tuer x ennemis avec un pistolet à chaque fois qu’on voudra passer un rang (il y a quatre rangs en tout). En somme, Bethesda encourage à vraiment se spécialiser pour qui veut devenir puissant dans plusieurs domaines.

Starfield // Source : Capture Xbox

N’oubliez pas que vous pouvez déposer des ressources dans votre vaisseau

Dans Starfield, l’inventaire peut vite se remplir, surtout si vous êtes un cleptomane. Il est bien évidemment possible d’augmenter sa capacité de stockage, en attribuant des points de compétence dans le talent adhoc (il va falloir courir en étant très chargé pour porter de plus en plus de choses). Quand on est surchargé, on consomme beaucoup plus d’oxygène, et cela peut vite devenir un problème pour la santé.

Mais il existe un moyen simple de stocker plus de ressources dans Starfield : utiliser la soute de son vaisseau, avec des transferts hyper rapides entre elle et son inventaire. Pensez-y.

Comment équiper plusieurs armes à la fois ?

Je dois vous faire une confession : j’ai mis quelques heures avant de comprendre qu’on peut équiper plusieurs armes à la fois. Le temps que je vois la lumière, je faisais des allers/retours avec l’inventaire pour changer d’arme — un processus long et fastidieux. Je vais vous éviter une telle corvée : il est possible d’avoir des armes favorites, à associer à des raccourcis accessibles en utilisant la croix directionnelle. Vous pouvez avoir douze objets en tout (trois par branche), et il est par exemple possible de mettre tous les pistolets à droite et tous les fusils lourds à gauche. Pour mettre une arme en favorite, il faut aller dans l’inventaire et appuyer sur la touche Y de la manette.

Starfield // Source : Capture Xbox

Ramassez tous les kits de soin que vous pouvez

Dans Starfield, il faut apprendre à être radin si on veut s’acheter des vaisseaux et des habitations. Il n’y a donc pas de petites économies. Quand vous vous trouvez dans un bâtiment, fouillez le moindre recoin en quête d’objets de soin — que ce soit les kits pour récupérer de la vie ou pour retirer une affliction (brûlure, empoisonnement…). Les décors en regorgent et les empiler permet d’appréhender les phases d’action avec beaucoup plus de sérénité — et sans avoir dépensé tout son argent.

Achetez des munitions dès que vous pouvez

Les munitions constituent un vrai problème dans Starfield. C’est simple, on pourrait presque affirmer que chaque arme a ses propres munitions. Ce choix des développeurs, qu’on pourra taxer de réaliste alors que les combats ne le sont pas vraiment, complexifie leur gestion. On peut vite se retrouve à court, surtout si les ennemis qu’on abat tirent avec une arme qui n’utilise pas les mêmes munitions que les nôtres… Même chose pour celles qu’on peut trouver dans les décors : parfois, on ramasse des munitions inutiles. Par conséquent, il faut savoir être prévoyant en achetant des munitions dès qu’on peut. L’investissement est requis, puisque Starfield est assez radin en la matière.

Vous n’aimez pas la vue à la première personne ? Deux vues à la troisième personne sont proposées

Au cas où vous ne le sauriez pas, Starfield propose plusieurs vues. On démarre en vue à la première personne (immersion totale), mais on a en réalité deux autres options possibles : deux vues à la troisième personne (on voit le personnage), avec une caméra plus ou moins éloignée. Pour changer, il n’y a pas besoin d’aller dans les paramètres : il suffit d’appuyer sur la touche Affichage de la manette (symbolisée par deux carrés superposés).

Vue à la 3e personne 1 Vue à la 3e personne 2

Comment bien se servir du voyage rapide ?

Le voyage rapide est un outil puissant dans Starfield, puisqu’il s’avère indispensable pour rallier un bout à l’autre de la galaxie sans faire tout le trajet (ce qui veut dire aussi qu’on voit beaucoup d’écrans fixes). Néanmoins, il reste assujetti à la capacité de votre vaisseau. Vous voulez aller vers une planète trop éloignée, par exemple pour terminer une quête essentielle (dans le menu des quêtes, on peut trouver le lieu où se rendre en un seul clic), mais votre véhicule est trop peu puissant ? Pas de panique, il faudra simplement se rendre à un endroit plus près (en mettant le cap), puis relancer le voyage rapide autant de fois que nécessaire jusqu’à atteindre la destination désirée. Au passage, c’est une bonne excuse pour explorer des planètes entre temps. Après, vous pouvez aussi améliorer votre vaisseau.

Starfield // Source : Capture Xbox

