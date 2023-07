Un passionné de Starfield a tenté de percer le système de progression du jeu en compilant plus de 200 heures de recherche.

Pour les joueuses et les joueurs Xbox, la rentrée sera placée sous le signe de Starfield, futur jeu de Bethesda aux ambitions colossales. Malgré quelques aperçus partagés par le passé, ce jeu d’exploration spatiale reste encore mystérieux sur de nombreux points. De quoi faire naître des idées insensées chez certains. Ainsi, comme le rapporte GamesRadar dans un article publié le 24 juillet, un passionné s’est amusé à deviner le système de progression au terme d’un méticuleux travail de recherche de plus de… 200 heures.

« Après plus de 200 heures de recherche, voici le système complet de talents dans Starfield », se réjouit asd8dhd dans un sujet publié sur Reddit le 23 juillet. Il précise bien évidemment que sa démonstration reste spéculative. Il l’accompagne quand même d’un gros document Google de plus de 40 pages, dans lequel il détaille ce qu’il pense être la progression retenue par Bethesda pour Starfield (avec la description de chaque talent). Son travail se base sur tout ce que les développeurs ont montré du jeu ces dernières années. C’est impressionnant, sachant que peu de gens passeront autant de temps dans le jeu en lui-même.

Tous les talents de Starfield // Source : Reddit

Ce qui pourrait être le système de progression de Starfield

« J’ai dû regarder l’intégralité de la présentation Starfield Direct entre 50 et 60 fois, parfois à une vitesse ralentie pour capter des détails spécifiques. J’ai aussi regardé d’autres vidéos et d’autres interviews plein de fois, et j’ai suffisamment de notes pour tenir un siècle », estime asd8dhd. On ne peut qu’applaudir cet enthousiasme presque maladif pour Starfield, sachant que l’intéressé a peut-être faux sur toute la ligne.

Selon asd8dhd, le système de progression de Starfield s’appuierait sur ces éléments :

Cinq grandes familles de talents (physique, social, combat, science et tech) ;

Plus de 60 talents dans lesquels investir des points ;

Chaque arbre de talents est divisé en quatre niveaux (novice, avancé, expert, maître) et il faut dépenser suffisamment de points au sein d’une famille pour passer d’une tranche à l’autre (16 pour passer maître) ;

Pour améliorer le rang d’un talent, il sera nécessaire de remplir quelques défis, avant d’être autorisé à dépenser un point pour l’améliorer (point fourni à chaque fois qu’on monte d’un niveau).

« Avec un total de 328 rangs, on peut estimer que le niveau maximum sera de 326 (ajusté grâce aux talents et au niveau de départ) », indique asd8dhd. Il va jusqu’à fournir un tableau complet montrant quel niveau il faut atteindre pour pouvoir revendique tel ou tel rang dans un ou plusieurs arbres de talents.

Pour aller plus loin Starfield limité à 30 fps sur Xbox Series X ? C’est impardonnable

« Il faudra par exemple atteindre le niveau 9 pour accéder aux talents avancés dans deux arbres, ou le niveau 25 pour atteindre le rang expert dans trois arbres », ajoute-t-il. Selon lui, ce système est pensé pour éviter qu’on puisse trop vite se spécialiser à bas niveau, en ne donnant accès aux aptitudes les plus puissantes que bien plus tard dans le jeu. De quoi assurer une expérience équilibrée, sur le papier.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !