La sortie de Starfield approche à grands pas. Il sera même possible d’y jouer dès ce week-end du 2 septembre, à condition d’avoir opté pour une version plus chère.

Starfield est l’événement de la rentrée en matière de jeux vidéo. Bethesda, qui lance une nouvelle licence depuis bien longtemps, joue très gros avec cette sortie exclusive à l’écosystème Xbox (le titre sera aussi disponible sur Steam). L’entreprise américaine a prévu les choses en grand, avec un lancement en deux temps.

Starfield bénéficie d’un accès anticipé, dans le sillage d’autres productions majeures ces derniers mois (Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard et Diablo IV). Il y a donc matière à s’y perdre sur la disponibilité réelle du jeu, qui dépend bien évidemment de la version dont on a fait l’acquisition. Quand exactement allez-vous pouvoir vous lancer dans l’aventure spatiale ? Les horaires exacts ont été révélés dans un communiqué publié le 24 août 2023.

Les horaires de lancement de Starfield // Source : Bethesda

Quand sera vraiment disponible Starfield ?

Première chose à savoir : « les heures de lancement et l’accès anticipé dépendent de là où vous êtes », précise Bethesda. Il s’agit d’un lancement global, signifiant que tout le monde l’aura en même temps. En fonction du décalage horaire, certains pays y joueront la veille des dates choisies par l’éditeur (1er et 6 septembre).

J’ai acheté l’édition normale

Pour celles et ceux qui ont fait l’acquisition de la version normale de Starfield, proposée à 69,99 € sur Amazon, le lancement est prévu pour le mercredi 6 septembre, à 2h du matin (heure de Paris). Bref, il y a une nuit blanche à prévoir pour les plus impatients.

J’ai acheté l’édition premium

L’édition premium de Starfield, dont le tarif grimpe à 109,99 €, permet de jouer cinq jours plus tôt. Ce qui signifie que le jeu sera disponible dès le vendredi 1er septembre, toujours à 2h du matin (heure française).

Je joue sur le Xbox Game Pass

Comme toutes les exclusivités Xbox, Starfield sera intégré dès son lancement dans le Xbox Game Pass. Soit le 6 septembre, à 2h du matin, pour les abonnés. Notez qu’il y a une astuce pour y jouer dès le 1er septembre, mais elle est payante : il faudra acquérir la Premium Edition Upgrade à 31,49 €.

On récapitule :

Version Disponibilité Standard 6 septembre, 2h du matin Premium 1er septembre, 2h du matin Xbox Game Pass 6 septembre, 2h du matin Xbox Game Pass + Premium 1er septembre, 2h du matin

Peut-on déjà télécharger Starfield ?

Microsoft et Bethesda ont bien évidemment prévu le coup concernant le pré-téléchargement de Starfield, en amont de l’accès anticipé et du lancement. Sur Xbox Series S, Xbox Series X et PC, il est déjà possible d’installer le jeu, pour ne pas avoir à attendre au moment de la disponibilité. Prévoyez de la place, car il pèse plus de 100 Go.

