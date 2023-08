La série Star Wars dédiée à Ahsoka Tano se différencie de toutes les autres séries de la saga par un détail très important, au tout début du premier épisode. Spoilers.

On sait dès les toutes premières secondes d’Ahsoka que cette nouvelle série Star Wars va être bien plus importante que les autres. On le sait grâce à un détail qui saute aux yeux, et qui est révélateur sur le rôle que l’héroïne va être amenée à jouer dans le futur de la saga.

Si vous avez vu le premier épisode d’Ahsoka, alors vous savez certainement de quoi nous allons parler. Si vous ne l’avez pas encore vu, attention : cet article contient des spoilers importants sur les deux épisodes déjà disponibles sur Disney+. Ne continuez pas si vous voulez découvrir par vous-même.

Ahsoka est la seule série Star Wars à avoir un prologue

Ce détail dont on parle n’en est pas vraiment un : c’est le fameux prologue textuel qui précède le début en lui-même de l’épisode, un texte de trois paragraphes qui explique l’intrigue en cours et donne des indications sur l’univers. Et, pour la première fois, avec Ahsoka, une série a droit à son prologue.

Les prologues Star Wars sont apparus dès le début de la saga. C’est grâce à ce texte que le tout premier film Star Wars, Un Nouvel Espoir, a pu présenter très facilement le contexte géopolitique, avec l’Empire et la Rébellion. Un texte devenu mythique depuis.

Le fameux prologue du premier film Star Wars, Un Nouvel Espoir // Source : LucasFilm

Les prologues de Star Wars sont depuis devenus une marque de fabrique : chaque film d’une trilogie commence par le célèbre texte jaune défilant vers l’infini et expliquant le contexte, et où se trouvent nos héros. Mais il n’y a que les « oeuvres principales » qui ont droit aux prologues : les films annexes Rogue One et Solo n’ont pas de texte défilant.

C’est la même chose pour les séries : aucune animation n’y avait eu droit, et aucune série en prise de vues réelles non plus — jusqu’à Ahsoka. La présence d’un prologue est donc un signe notable pour la série, et révèle son importance par rapport à l’histoire « principale » de la saga, celle des Jedi et de la famille Skywalker. Pour faire court, c’est l’affirmation qu’Ahsoka sera centrale au futur de Star Wars.

Un élément est cependant curieux. En avril, la présidente de Lucafilm, Kathleen Kennedy, avait annoncé à Entertainment Weekly que les prologues « allaient revenir », mais seulement « pour les films ». Le fait qu’Ahsoka ait droit au sien est donc un signe particulier : soit la production a changé d’avis entre temps, soit son histoire est assez importante pour être à égalité avec un film.

Le prologue d’Ahsoka n’est pas un texte classique

Il y a également de nombreuses différences à noter entre les prologues « classiques » des films et le prologue d’Ahsoka, et elles sont fondamentales.

Le prologue d’Ahsoka // Source : LucasFilm

Tout d’abord, l’habituel logo Star Wars n’apparait pas sur l’écran, ni la phrase « il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine… ». Oubliée également la musique mythique de Star Wars, composée par John Williams, et qui accompagne d’habitude les prologues. À la place, c’est une musique lourde et angoissante sur laquelle défile le texte d’Ahsoka.

C’est cependant au niveau du texte qu’on voit les plus grosses différences avec les autres introductions : le texte se déroule de haut en bas, sans partir vers l’horizon, et il est écrit en rouge. Or cette couleur, dans l’univers Star Wars, est synonyme d’une chose : le côté obscur de la Force. Le rouge est la couleur des Siths. Il s’agit donc clairement d’un mauvais signe, d’autant plus la série parle du retour de l‘un des méchants les plus mythiques de l’univers étendu de Star Wars, Thrawn.

Une chose est sûre : les choses ne vont pas être faciles pour Ahsoka et ses compagnons (comme Sabine Wren), et la série annonce peut-être le retour au pouvoir des Siths et du Premier Ordre. La série pourrait ne pas bien se finir pour nos héros et héroïnes.

