Death’s Door, pépite d’abord lancée sur Xbox et PC, sera offert aux abonnés PlayStation Plus en août. Ce jeu mérite un accueil chaleureux.

On connaît désormais les trois jeux que pourront récupérer les abonnés PlayStation Plus dès le début du mois d’août. On recommande vivement aux personnes concernées de récupérer Death’s Door, véritable petite pépite parue à l’été 2021. Héritier des vieux Zelda, il est parfait pour passer un excellent moment.

Pour rappel, le PlayStation Plus, qui a connu une refonte l’année dernière, permet de récupérer chaque mois des jeux gratuits sur PlayStation 5 et PlayStation 4. L’abonnement est obligatoire pour jouer en ligne.

PlayStation Plus en août 2023 // Source : Sony

L’abonnement PlayStation Plus est obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. Il existe trois formules différentes :

Les jeux dans le PS Plus en août 2023

Trois jeux seront offerts en juillet avec l’abonnement PS Plus à partir du mardi 1er août. Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Ils seront disponibles gratuitement jusqu’au lundi 4 septembre.

Death’s Door

Dans Death’s Door, on incarne un corbeau chargé de collecter l’âme des défunts. Il se retrouve du jour au lendemain plongé dans une aventure héritée des anciens Zelda avec une intelligence à souligner. C’est beau et porté par un gameplay irréprochable.

PGA Tour 2K23

Vous aimez le golf et les parcours que vous réalisez dans la vraie vie ne vous suffisent pas ? Devenez le meilleur dans une carrière virtuelle. Vous pourrez même incarner Tiger Woods.

Dreams

Dreams est articulé autour de la philosophie du studio Media Molecule : créer, jouer, partager. Dans ce jeu vidéo communautaire, vous pourrez donc découvrir les projets de milliers d’autres personnes, conçus à partir d’outils qui permettent de laisser libre cours à son imagination.

