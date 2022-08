Microsoft travaille actuellement sur une nouvelle formule pour son Xbox Game Pass. Elle permettrait à des membres d’une même famille de partager l’abonnement. Mais également des amis.

Il paraît que Netflix veut nous empêcher de partager (gratuitement) notre compte avec des amis. Du moins, la multinationale cherche des moyens de décourager cette pratique (comme faire payer 3 € par mois en plus pour utiliser le compte Netflix d’un ami ?) qui, pourtant, permet de réaliser quelques économies. Microsoft, de son côté, se montrerait plus permissif avec sa future formule du Xbox Game Pass.

La nouvelle formule en question, actuellement testée en Irlande et en Colombie, permettra de partager très facilement le Xbox Game Pass avec d’autres personnes. On s’attendait quand même à ce que le cercle soit restreint à une même famille, mais ce n’est pas ce qu’un logo, déniché par l’insider @ALumia_Italia le 27 août 2022 (via VideoGamesChronicle) suggère. Cette nouvelle option s’intitulerait en effet « Xbox Game Pass Friends & Family ».

Logo Xbox Game Pass Friends & Family en fuite. // Source : Twitter @Alumia_Italia

Bientôt une formule du Xbox Game Pass à partager avec ses amis ?

Ce serait un nouvel argument de taille pour le Xbox Game Pass, service de Microsoft qui est déjà très attractif à l’heure actuelle. Surtout si les conditions du test en cours sont conservées, à savoir un coût mensuel de 21,99 € et jusqu’à quatre personnes invitées (soit cinq bénéficiaires en tout, en comptant le titulaire de l’abonnement). Dans un communiqué publié le 4 août, la firme de Redmond indique bien qu’il n’y a aucune restriction familiale pour la bêta (il faut simplement habiter dans le même pays).

Il reste maintenant à confirmer ce que l’on pourra vraiment partager grâce à cette formule « Xbox Game Pass Friends & Family ». Peut-être qu’il y aura toutes les fonctionnalités du Xbox Game Pass Ultimate, y compris le cloud gaming et la possibilité de jouer en ligne, ou peut-être qu’il n’y aura que le catalogue de jeux à télécharger/installer sur sa console. Ce serait une limite acceptable au regard du prix très attractif.

Pour rappel, le Xbox Game Pass coûte actuellement 9,99 € (version console ou PC) ou 12,99 € (qui regroupe tout). Avec un « Xbox Game Pass Friends & Family » à 21,99 €, cinq amis pourraient s’en tirer pour un peu moins de 5 € par mois, ce qui serait très, très simple à rentabiliser.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.