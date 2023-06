Le jeu vidéo Iron Lung, qui se déroule dans un sous-marin, connaît un regain d’intérêt en raison de l’expédition OceanGate, perdue près de l’épave du Titanic. Son créateur en vient à déplorer cette curiosité malsaine.

« C’est tellement mal… », se lamente David Szymanski sur Twitter, devant la courbe des ventes de son jeu vidéo Iron Lung, disponible sur Steam. Depuis le 20 juin, il observe un regain d’intérêt lié à une expédition sous-marine privée, perdue près de l’épave du Titanic et qui a viré au drame. Pourquoi ? Tout simplement parce que Iron Lung enferme les joueuses et les joueurs dans un sous-marin, qui navigue au sein « d’un océan de sang d’une lune alien ». Il s’agit d’une expérience horrifique, qui joue sur la thalassophobie (phobie des profondeurs marines).

Visiblement surpris de cette hausse des ventes, David Szymanski indique : « Je saisis l’humour noir qui entoure cette histoire du sous-marin près du Titanic, mais… j’ai développé Iron Lung pour en faire l’expérience la plus cauchemardesque possible, et savoir que des gens sont dans cette situation me terrifie, même si c’est leur décision. Les blagues que je vois sont hilarantes, mais personne ne mérite de mourir ainsi. » Iron Lung est sorti en mars 2022.

La curiosité malsaine fait vendre

Sur la page Steam, les commentaires qui ironisent la situation pullulent. « Je manque d’air et j’ai perdu ma manette Logitech F710, aidez-moi », indique par exemple Tomboi45. Il fait référence au funeste destin qui attend les occupants du sous-marin (il leur reste quelques heures d’oxygène au maximum) et au fait que l’engin est piloté par une manette de jeu vidéo. Un point sur lequel appuie également Clayea : « Je voulais donner 10/10 au jeu, mais il semble incompatible avec ma manette Logitech 710, donc ce sera un 9/10. » Pyoh1988, lui, se contente d’un très sobre : « Sous-marin perdu près du Titanic : Le Jeu Vidéo. »

Bien sûr, il existe des commentaires plus sérieux, publiés bien avant l’affaire de ce sous-marin bien réel considéré comme « expérimental » et privé de GPS (une caractéristique normale). En mai, elias ne tarissait pas d’éloges sur Iron Lung : « Un jeu d’horreur appréciable et bien conçu, qui offre une expérience concise et captivante » Les évaluations sont majoritairement « très positives », sachant qu’il en a reçues plus de 5 000.

Si le titre de David Szymanski est un petit projet qui ne semble pas manquer de qualités, ce succès soudain n’en reste pas moins lié à une curiosité malsaine. D’où le sentiment très mitigé du créateur, qui doit trouver cela glauque. À noter que ce n’est pas la première fois qu’un jeu vidéo rétrospectivement inspiré de faits réels refait parler de lui bien après sa sortie. Au moment de la pandémie de coronavirus, Plague Inc, dont l’objectif est de créer le virus le plus dévastateur possible, a connu un second souffle. Cet effet de voyeurisme s’observe souvent, d’autant que Steam est garni de jeux vidéo divers et variés. On peut donc partir du principe que tout a déjà été traité.

