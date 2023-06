La productrice Amy Pascal a affirmé qu’une version live-action de Miles Morales allait advenir. Elle a aussi confirmé qu’un film d’animation entièrement dédié à Spider-Woman était aussi en travaux — ce que l’on savait déjà.

En 2018, Spider-Man New Generation n’était pas seulement une petite révolution graphique pour le cinéma d’animation. Le film introduisait aussi pour la première fois Miles Morales, une version de Spider-Man déjà bien installée dans les comics, mais qui n’avait encore jamais été présentée au grand public. Deux ans plus tard, d’ailleurs, le personnage a aussi fait son arrivée dans les jeux vidéo.

Avec Across the Spider-Verse, la saga confirme sa belle patte artistique ainsi que notre attachement à Miles Morales et Gwen Stacy. Des déclarations d’Amy Pascal, rapportées par Variety le 31 mai, suggèrent que nous n’allons pas dire adieu à ces personnages de si tôt (et ce, sous plusieurs formes). Amy Pascal est une figure bien connue du spider-verse : c’est la productrice en chef qui, chez Sony, supervise toutes les oeuvres liées à Spider-Man. Que ce soit au sein du MCU (Marvel Cinematic Universe) ou au-delà. On trouve donc difficilement une source plus fiable.

Un film sur Miles Morales, un autre (en animation) sur Gwen Stacy

Interrogée après la projection d’Across the Spider-Verse, Amy Pascal a répondu qu’un film en live-action (en prises de vues réelles, contrairement à de l’animation) avec Miles Morales verrait le jour. Tout comme un spin-off du Spider-Verse, en animation, sur Spider-Woman — alias Gwen Stacy.

« Tout cela est en train d’advenir. » Amy Pascal

« Vous verrez tout ceci », a-t-elle confirmé à Variety. « Tout cela est en train d’advenir. » Il est difficile de savoir sous quelle forme, à ce stade : est-ce qu’un tel film sera dédié à Miles Morales ou avec Miles Morales ?

Shameik Moore interprète Miles Morales dans la saga d’animation du Spider-Verse. // Source : Sony

Amy Pascal avait déjà affirmé, après No Way Home, que trois autres films dédiés à Spider-Man allaient advenir, en tout ou partie avec Tom Holland, l’actuel interprète de Peter Parker, et Zendaya dans le rôle de MJ. Elle l’a reconfirmé : « Allons-nous faire un autre film ? Bien sûr. Nous sommes en train de le faire, mais avec la grève des scénaristes, personne ne travaille pendant la grève. Nous les soutenons et dès qu’ils auront trouvé un accord, nous commencerons. »

L’arrivée de Miles Morales pourrait-elle se faire au sein de cette trilogie ? C’est très probable. Les jeux vidéo produits par Insomniac Games ont déjà opté pour cette stratégie. Miles Morales y était présenté comme l’ami et le protégé de Peter Parker.

Quant au film d’animation dédié à Spider-Woman / Gwen, avec Hailee Steinfeld à la voix, il ne faisait déjà peu de doutes quant à sa production. Et on le verra « plus tôt que vous ne le pensez », a encore déclaré le producteur Avi Arad à Variety. En tout cas, le troisième film de la saga du spider-verse est quant à lui attendu pour mars 2024.

