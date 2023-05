Face aux risques d’arnaques provoqués par la revente de billets dématérialisés pour le GP Explorer 2, leboncoin prend les devants.

Après le succès du GP Explorer en 2022, Squeezie et de nombreux autres créateurs et créatrices de contenus reviennent en 2023 pour le GP Explorer 2. Un évènement très attendu et qui suscite hélas l’intérêt des arnaqueurs. Ils ont notamment profité du succès de la billetterie pour acheter et revendre des billets à prix d’or, quelques minutes à peine après son ouverture, le 24 mai 2023

Ce problème touche particulièrement les plateformes comme leboncoin. Cette dernière, bien consciente du problème, a d’ailleurs annoncé dans un tweet publié le 30 mai que les annonces pour le GP Explorer seront désormais refusées automatiquement sur le site. Quant aux annonces déjà en lignes, elles ont toutes été retirées. Une décision prise dans le but de protéger les acheteurs contre des arnaques potentielles. Elle fait aussi respecter la politique de leboncoin, qui interdit la revente de billets dématérialisés sur son site.

Plus d’achat de billets possible sur Leboncoin // Source : Capture d’écran Numerama

Un évènement attendu par les fans… et par les arnaqueurs

Ce genre d’évènement est régulièrement ciblé par les arnaqueurs pour soutirer de l’argent à des fans qui n’ont pas réussi à obtenir des billets sur la billetterie officielle et qui sont prêts à débourser des sommes ahurissantes pour assister à l’évènement. Dans le cas du GP Explorer, une place coûte par exemple 48 €. Mais un spéculateur peut proposer des billets qui peuvent parfois atteindre 600 €. Des tarifs exorbitants, qui n’arrêtent pas certaines personnes, prêtes à débourser autant pour un évènement qui sera pourtant retransmis en direct sur Twitch.

Le risque autour de l’achat de ces tickets est pourtant connu. Pour mieux encadrer les reventes de places, les organisateurs ont annoncé sur la FAQ du GP Explorer l’arrivée au mois de juin d’un site de revente. Il servira à garantir la validité d’un billet racheté.

En outre, la FAQ rappelle qu’il faut acheter son billet à une personne de confiance. Car si plusieurs personnes se présentent avec le même billet, alors elles seront refoulées à l’entrée.

