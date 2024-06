Lecture Zen Résumer l'article

Sur Instagram, Squeezie a pris la parole pour appeler sa communauté à aller voter aux élections législatives, et à s’opposer à l’extrême-droite.

C’est une intervention inédite de la part de Squeezie. Dans une publication parue sur Instagram le 14 juin 2024, l’influenceur et vidéaste a pris la parole pour appeler sa communauté à aller voter aux élections législatives. Plus précisément, l’intéressé a appelé les internautes à s’opposer à l’extrême droite lors du scrutin.

L’intervention du premier youtubeur de France (contrairement à ce que l’on pourrait croire, c’est bien Squeezie qui est toujours numéro un en France, et non Tibo InShape, dont l’audience vient essentiellement de l’étranger) est susceptible d’avoir un impact notable. L’intéressé est en effet suivi par plus de 8,7 millions d’individus sur Instagram.

Le message de Squeezie. // Source : Capture d’écran

(actualité en cours de développement)

