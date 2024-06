Lecture Zen Résumer l'article

Des escrocs tentent de tromper les vendeurs sur la plateforme leboncoin en leur envoyant de faux mails de confirmation d’achat.

Les escrocs sont toujours en chasse sur les plateformes de reventes. Même si certaines arnaques sont déjà connues, il est bon d’alerter sur les campagnes en cours. L’expert en cybersécurité Julien Métayer, alias « Kermit », est tombé sur une équipe de malfaiteurs à la recherche de produits informatique. Il nous détaille le mode opératoire des arnaqueurs.

Ces derniers commencent par repérer des biens d’un prix élevé et contactent les vendeurs en prétextant qu’ils sont intéressés. Après une courte discussion, ils font une offre pour le produit – sans l’acheter pour autant – et demandent de continuer l’échange par SMS pour une conversation plus « sécurisée ».

L’escrocs demande à passer sur le smartphone pour échanger. // Source : Julien « Kermit » Metayer

S’ils arrivent à récupérer l’adresse mail de leur cible durant la discussion, les malfaiteurs enverront un faux mail de leboncoin, confirmant que le paiement a été effectué et que l’envoi du colis est désormais obligatoire sous peine de poursuite judiciaire.

Un premier mail est envoyé pour indiquer que l’argent a bien été transféré et qu’il faut désormais envoyer un colis. // Source : Julien « Kermit » Metayer

Un second mail met la pression sur le vendeur pour envoyer le colis. // Source : Julien « Kermit » Metayer

Mail de phishing, faux site, une arnaque complète

Après discussion avec les malfaiteurs, l’expert en cybersécurité leur signale qu’il a compris leur stratagème et qu’il n’enverra pas le bien. De l’autre côté, on ne se laisse pas abattre, et l’interlocuteur tente un dernier chantage en envoyant une fausse notification de dépôt de plainte. Là encore, les arnaqueurs vont copier le site des forces de l’ordre pour laisser croire qu’ils ont porté l’affaire en justice.

« L’arnaque est complète. Les escrocs y intègrent des mails de phishing, des pages clones de leboncoin hébergées à l’étranger et finissent par mettre la pression avec des faux sites de la police nationale », nous explique Julien Metayer.

L’expert en cybersécurité précise avoir reçu récemment cinq demandes du même type pour ses biens informatiques. La principale recommandation, dans ce cas, est de rester sur le canal d’échange de leboncoin. La plateforme permet de réaliser toutes les transactions depuis son site, il n’y a donc pas besoin de passer par un autre moyen de paiement. Et si vous avez déjà engagé la discussion, on vous rassure, vous ne recevrez pas de récépissé de plainte depuis une page de la police nationale.

