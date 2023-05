Sur Disney+, le mois de juin sera marqué par la diffusion d’une nouvelle série Marvel, centrée sur le personnage Nick Fury.

Après Star Wars en mai, place aux super-héros en juin. On connaît le programme de Disney+ pour les prochaines semaines, et les fans de Marvel jetteront sans doute un œil sur la série Secret Invasion, nouvelle production du Marvel Cinematic Universe avec Nick Fury en tête d’affiche.

Secret Invasion // Source : Disney+

Les séries qui arrivent en juin 2023 sur Disney+ France

7 juin : Saint X

Dans les Caraïbes, une femme meurt pendant des vacances. Ce sera le point de départ d’une série d’événements impliquant sa sœur…

7 juin : 9-1-1: Lone Star, saison 3

Spin-off de la série 9-1-1, centré sur une brigade de pompiers qui doit se reconstruire après un drame.

7 juin : Single Drunk Female, saison 2

Samantha Fink, 28 ans, essaie d’arrêter l’alcool et de faire la fête. Il paraît qu’elle est sobre depuis un an et demi. Mais…

14 juin : The Full Monty : la série

25 ans après le film, The Full Monty devient une série toujours centrée sur une bande de potes qui s’efforcent de survivre à Sheffield. Au casting, on prend les mêmes et on recommence, avec Robert Carlyle et Mark Addy.

21 juin : Secret Invasion

C’est la nouvelle série Marvel. On y retrouve Nick Fury (Samuel L. Jackson) en train de tenter de déjouer une possible invasion de Skrulls.

28 juin : The Orville: New Horizons, saison 3

Une série humoristique créée par Seth McFarlane, c’est forcément drôle.

Les films qui arrivent en juin 2023 sur Disney+ France

2 juin : The King’s Man : Première Mission

Un prologue de la saga d’espionnage King’s Man. Du bon divertissement, avec un gros casting.

9 juin : Flamin’ Hot

Le saviez-vous ? Eva Longoria est réalisatrice et son film Flaming’ Hot nous raconte l’histoire de Richard Montañez, créateur des chips « Flamin’ Hot Cheetos ».

16 juin : Stan Lee

100 ans de rêve. 100 ans de création. 100 ans de Stan Lee.

23 juin : Nightmare Alley

Bradley Cooper qui joue un mentaliste arnaqueur ? Pourquoi pas. Mais c’est loin d’être le meilleur Guillermo Del Toro.

