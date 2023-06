Le mois de juin arrive avec de nombreux mangas à paraître qui pourraient attirer l’intérêt des lecteurs et des lectrices. Numerama vous propose sa sélection des meilleures sorties mangas à ne pas manquer en juin 2023. Des nouveautés au potentiel très prometteur.

Si le printemps 2023 est riche en animes, il ne faut pas oublier les mangas. Avec plus d’une vingtaine d’éditeurs sur le marché, les BD japonaises sont présentes en nombre dans les librairies ou dans les surfaces culturelles. De plus en plus de librairies spécialisées dans les mangas voient même le jour et proposent des centaines de références, auxquelles s’ajoutent chaque mois de nouveaux titres. Pour les lecteurs, il peut donc être compliqué de faire la distinction entre les mangas terminés, les séries en cours et les nouveautés, qui sont nombreuses.

Pour aller plus loin Les meilleurs mangas à découvrir pour débuter en 2023

C’est dans cette optique que Numerama vous présente, tous les mois, sa sélection des meilleurs mangas, en excluant les titres déjà en cours. Retrouvez ici, notre sélection du mois de mai 2023.

Planning des 5 nouveaux mangas à suivre en juin 2023

02/06 : Trap Hole

07/06 : Animal Crossing – New Horizons – L’Île de la détente

07/06 : Tunnel to Summer

21/06 : Romantic Killer

21/06 : Gachiakuta

Trap Hole : la prochaine sortie manga de Kana sort le 02 juin

En tant que josei, Trap Hole propose une histoire mature, où l’on suit Haruko, une jeune femme qui apprend, peu de temps avant son mariage, que son futur mari veut rompre leurs fiançailles. Pour Haruko, c’est un désastre, puisqu’elle imaginait déjà une vie stable et toute tracée. Mais le pire n’est pas là, puisqu’elle est dans la même entreprise que son ex. Pour éviter de le croiser tous les jours, Haruko plaque tout pour partir à Tokyo et retrouver un ancien camarade de lycée. L’occasion pour Haruko de se reconstruire, lentement, en faisant encore des erreurs, mais en découvrant de nouvelles choses.

Avec Trap Hole, Nemu Yoko fait son retour chez Kana le 2 juin. À travers les tomes, l’auteure continue d’aborder le quotidien parfois compliqué des femmes au Japon, encore trop souvent cantonnées à des rôles prédéfinis. Trap Hole devrait également proposer une sorte d’aventure initiatique sur la réalisation de soi, entremêlée de rupture amoureuse et de reconstruction, même si Haruko devra pour cela répéter des erreurs passées.

Animal Crossing – New Horizons – L’Île de la détente : un manga feelgood qui sort le 7 juin

Et si l’univers des jeux Animal Crossing était adapté en manga ? C’est ce que propose Kato Minori, avec Animal Crossing – New Horizons – L’Île de la détente. Dans ce manga, édité par Soleil Manga, on suit les aventures d’Hana, une petite fille qui atterrit sur une île après s’être perdue. Mais si Hana pense être sur une île déserte, elle fera très vite la rencontre de résidents sympathiques qui l’accueilleront à bras ouverts. Pour Hana, c’est aussi le début d’une nouvelle aventure, où elle devra apprendre à fabriquer ses propres objets ou à pêcher pour profiter de cette vie où la détente règne.

Avec ce manga inspiré du jeu Animal Crossing : New Horizons, Soleil propose une histoire fraîche et pleine de bonne humeur. L’intrigue n’est pas révolutionnaire et le dessin est simple, sans réelles folies. Mais c’est là la force du manga, qui propose une petite aventure sans prise de tête et qui invite les lecteurs à la détente dans une atmosphère feelgood, bienvenue à l’approche de l’été.

Tunnel to Summer : un titre prometteur qui sort le 7 juin

En errant dans la campagne japonaise, un jeune garçon du nom de Kaoru Tôno tombe sur un étrange tunnel. Très vite, il se demande si ce n’est pas le mythique passage d’Urashima, censé exaucer n’importe quel souhait. Une aubaine pour Kaoru, qui souhaite faire revenir sa sœur, disparue il y a cinq ans. Mais avant cela, il faut d’abord percer le secret de ce tunnel. C’est dans cette optique que Kaoru se retrouve à jongler entre ses enquêtes et sa vie de lycéen timide. Mais s’il se dit prêt à tout pour atteindre son but, quel sera le prix à payer pour activer les pouvoirs de ce lieu surnaturel ?

Adapté du light novel de Mei Hachimoku, Tunnel to Summer promet une histoire ambitieuse et palpitante, qui a par ailleurs eu droit à un film diffusé au Japon. Mais l’intrigue de ce manga sera assurément amplifiée par le dessin somptueux de Koudon et le chara-design. Tunnel to Summer est aussi l’occasion parfaite de découvrir la légende urbaine du pont d’Urashima, qui permettrait d’exaucer tous les vœux. Un titre somptueux, à découvrir dès le 7 juin.

Romantic Killer : le manga déjà sorti en anime

Si le lycée est souvent l’âge des premiers amours, Anzu Hoshino n’en a absolument rien à faire. Pour cette jeune lycéenne, seuls les jeux vidéo, le chocolat et les chats comptent. Surtout, Anzu est une célibataire affirmée, épanouie et sans aucun regret. Mais cette vie parfaite est bouleversée lorsqu’une créature magique l’envoie dans une réalité alternative où jeux vidéo, chocolat et chat n’existent pas. À la place, Anzu ne retrouve que des beaux garçons qui lui courent après. Un véritable cauchemar pour la lycéenne, qui n’a qu’une envie : rembarrer tous ses prétendants, même si la créature responsable de tout cela lui a promis de lui rendre sa vie normale, si elle trouve l’amour. Elle retrouvera alors tout ce dont la créature l’a dépossédée.

Avec Romantic Killer, Wataru Momose propose une anti-héroïne par excellence et une histoire loufoque, portée par un dessin qui exagère chaque scène. À l’instar d’un Kaguya-Sama : Love Is War, Romantic Killer est une comédie romantique avec un très fort potentiel. L’œuvre a même reçu une adaptation animée diffusée sur Netflix, ce qui ne fait que renforcer l’attente autour de ce titre, qui arrive en librairie le 21 juin 2023.

👉 Découvrez notre sélection de 3 animes débordants d’humour à voir sur Netflix.

Gachiakuta : le dernier manga à paraître chez Pika Édition

Sombre, violent et très critique envers la surconsommation comme envers la pollution, Gachiakuta raconte les aventures de Rudo, un jeune adolescent rejeté, marginalisé qui ne survit qu’en volant et en réparant des déchets et autre détritus. Mais si sa vie touche déjà le fond, elle empire lorsqu’il est accusé injustement du meurtre de son père adoptif et envoyé dans l’abîme, où sont envoyées toutes les ordures de la société. Dans l’abîme, monde hostile constitué de décharges à ciel ouvert où les miasmes toxiques sont mortels, Rudo fait rapidement la rencontre de créatures composées d’ordures qui souhaitent l’exterminer. Au bord de la mort, Rudo découvre un pouvoir qu’il ne se connaissait pas, et qui va lui permettre de se sortir de cette situation périlleuse.

Si la vengeance est au centre de Gachiakuta, l’écologie et l’activité humaine, symbolisée par le recyclage et la réparation des objets, le sont tout autant. Kei Urana se sert en effet de sa plume pour produire ce shōnen dynamique et dessiner avec énergie un monde fantastique et apocalyptique, où les humains tentent tant bien que mal de survivre parmi les ordures. Tout cela forme un manga qui s’annonce fort en émotion et qui arrive le 21 juin 2023.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !