Numerama est partenaire du festival L’Ouest Hurlant, qui se tient à Rennes du 29 au 30 avril 2023. Un événement à ne pas manquer si vous aimez la science-fiction et la fantasy.

Conférences, tables rondes, dédicaces… pendant deux jours, Rennes va devenir un haut lieu pour les amoureux et les amoureuses des littératures de l’imaginaire. Pour une seconde édition, le festival L’Ouest Hurlant s’y tient. En 2023, ce sera le weekend du 28 et du 29 avril, au Parc du Théâtre de la Paillette. Numerama s’y associe une nouvelle fois.

Source : Affiche de Solenn Deléon

Parmi les invités, on trouve des figures majeures de la littérature de science-fiction et de fantasy en France, dont David Bry, Ketty Stewart, Floriane Soulas, Estelle Faye, Lionel Davoust, Émilie Querbalec, mais aussi des figures montantes, comme Claire Garand (Paideia) ou Yasmine Djebel.

Les conférences et tables rondes exploreront la démarche littéraire (« Les systèmes de magie : tout a-t-il déjà été inventé ? ») jusqu’aux liens entre les représentations littéraires et la réalité scientifique (« IA et création : quand la réalité rattrape la science-fiction »). S’ajouteront des projections de courts métrages, des concerts, des spectacles, et un espace jeu de rôle sera également à disposition. De nombreuses séances de dédicace sont également listées sur le site du festival.

L’avenir radieux du post-apo : deux rencontres Numerama

Numerama s’associe à l’Ouest Hurlant pour développer deux rencontres dans ce programme :

Samedi, 15h30 : carte blanche en présence de Ketty Stewart, Estelle Faye, Lionel Davoust. Nous nous interrogeons sur l’avenir radieux du post-apo avec 3 auteurices de talent qui ont su révolutionner le genre. Fin du monde ou fin d’un monde ? La fiction post-apocalyptique répond aussi à des questionnements politiques et à l’urgence écologique. Et si on explorait ce genre de façon nouvelle ?

Dimanche, 15h30 : projection de notre mini-documentaire sur le projet The Line, suivi d'un atelier-débat pour concevoir les contours d'une ville du futur désirable.

« Pour sa deuxième édition, L’Ouest Hurlant prend un tournant ludique assumé, sans renier son engagement, et s’adresse à tous les publics des fans d’imaginaire », nous confie Betty Piccioli, la directrice artistique de Numerama. « Familles, ados et jeunes adultes, rôlistes débutant·e·s ou confirmé·e·s, amateur·ice·s de SF comme de fantasy, tou·te·s seront bienvenu·e·s sur le festival. Celui-ci sera l’occasion de questionnements autour de l’engagement et du futur de l’imaginaire dans ses nombreuses table-rondes et projections, mais également d’aventures (musicales) et de découvertes (énigmatiques) ! »

