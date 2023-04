Invitée à participer à la quatrième saison de LOL : qui rit sort sur Prime Video, Blanche Gardin a décidé de refuser l’invitation et de la dénoncer publiquement. L’humoriste s’offusque du cachet qui lui est proposé et s’en prend, avec de bons arguments, et de moins bons, à Amazon.

Amazon, qui fait tout pour soigner son image en France, regrette probablement d’avoir invité Blanche Gardin à participer à la prochaine saison de LOL : qui rit sort. Pressentie depuis plusieurs semaines pour succéder à Pierre Niney, Jonathan Cohen ou Virginie Efira, l’humoriste a décidé d’attaquer publiquement la multinationale américaine sur son compte Facebook. Blanche Gardin, qui n’est a priori pas très admirative de Jeff Bezos et de son empire, refuse formellement de travailler pour Prime Video. Elle s’offusque de la somme exorbitante qui lui est proposée, tout en attaquant directement Amazon.

200 000 euros pour une journée de tournage

Sur sa page Facebook, Blanche Gardin écrit une lettre à Jeff Bezos. Un des principaux reproches qu’elle fait à Prime Video est de lui avoir proposé 200 000 euros pour 8 heures de travail, soit 4 fois plus que la mise qu’elle pourrait remporter pour une association : « Il se trouve aussi que je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d’être payée 200 000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros, c’est-à-dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne. ».

C’est la première fois qu’un artiste communique publiquement sur la rémunération du programme d’Amazon, que certains ont longtemps pensé être de la promotion gratuite (ce qui était, toutefois, peu probable au vu de l’implication des participants de l’émission, qui en font de la pub de partout). Plusieurs fuites suggéraient des salaires entre 50 000 et 250 000 euros dans la dernière saison, sans que l’on puisse les vérifier. La proposition faite à Blanche Gardin confirme qu’Amazon dépense bien une fortune pour s’arracher le service d’humoristes.

Une réaction qui ne fait pas l’unanimité

Habituée aux controverses (récemment dans l’affaire Bastien Vivès, qu’elle a soutenu), Blanche Gardin ne fait logiquement pas l’unanimité. Son argument sur les associations, bien que justifié (l’émission annonce que les humoristes jouent pour une cause, sans dire qu’ils sont payés une fortune pour être là), peut toutefois être nuancé : certains estiment qu’il suffirait de verser l’intégralité de son cachet à l’association de son choix.

D’autres éléments mis en avant par Blanche Gardin génèrent du débat, dont celui qui oppose notamment le modèle du cinéma à celui du streaming. « En tant qu’actrice et auteure de films, je caresse le rêve un peu fou que mes futurs projets puissent sortir dans une salle de cinéma » écrit Blanche Gardin, sans prendre en compte que c’est, en partie, la chronologie des médias française qui empêche les productions Amazon de sortir au cinéma. « Je n’ai pas envie que dans dix ans plus personne n’aille au cinéma et qu’on soit tous en train de mater des séries sur le canap’ en se faisant livrer des burgers par des sans-papiers qui pédalent sous la pluie.»

Le reste des reproches faits à Amazon reprend des arguments, certes souvent entendus, mas incontestables : Impôts, pollution, Ouïghours, emplois… Amazon est le diable, et Blanche Gardin refuse de s’y associer.

Sur les réseaux sociaux, les détracteurs de l’humoriste lui font remarquer qu’elle travaille beaucoup avec Canal+, une entreprise empêtrée dans des scandales, connue elle aussi pour son envie de devenir un géant du streaming (et qui bénéficie d’un régime spécial en échange de son financement du cinéma).

Cette lettre ouverte, qui mélange beaucoup de choses, aura eu le mérite de lever le doute sur les conditions de tournage de LOL : qui rit sort, qui n’est pas seulement une émission que l’on fait juste pour rigoler (ou plutôt ne pas rigoler) entre amis.

