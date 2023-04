Selon Bloomberg, Amazon rêve d’améliorer sa cote de popularité en France. Depuis plusieurs années, il multiplie les opérations de communication et les participations à des événements pour y parvenir.

Aux États-Unis, Amazon arrive très souvent en tête du classement des entreprises préférées des Américains. Réputé comme efficace, abordable et très polyvalent, le géant de l’e-commerce dispose d’une imposante cote de popularité outre-Atlantique, où la plupart de la population le voit comme une fierté.

En France, le moins que l’on puisse dire est que la situation est différente. Accusé de pratiquer l’évasion fiscale, de concurrencer déloyalement les petits commerces et d’exploiter ses salariés, Amazon est mal vu. Une anomalie que le géant américain souhaite rectifier avec ce qu’il appelle le « projet Ratatouille », où une opération de communication géante pour soigner son image en France.

Amazon est gentil, il vous le jure

Dans un article publié par Bloomberg le 18 avril 2023, on apprend que le projet Ratatouille a commencé il y a 3 ans, puisque Amazon s’est rendu compte que sa popularité en France était inférieure à celle d’autres pays européens.

Depuis, Amazon multiplie régulièrement les campagnes publicitaires, met fièrement en avant une section « Made in France » sur son site, participe à des événements comme le salon de l’Agriculture et tente de se rendre plus sympathique, notamment lorsqu’il achète les droits de la Ligue 1. Amazon s’inspirerait de la stratégie de McDonald’s qui, avec son logo vert, sa McBaguette et ses salades, a réussi à se rendre apprécié d’une grande partie des Français.

La page « Fabriqué en France » sur Amazon. // Source : Amazon

Pourquoi appeler son projet « Ratatouille » ? Bloomberg raconte que ce surnom est un hommage au film de Pixar sorti en 2007, où un rat réussissait à se faire accepter grâce à ses talents culinaires. Le média rappelle aussi certaines contradictions françaises, comme lorsque Jeff Bezos est récompensé par Emmanuel Macron en février 2023, alors que le gouvernement s’attaque parallèlement aux livres envoyés par Amazon avec une taxe de 3 euros.

Amazon peut-il un jour devenir l’enseigne préférée des Français ? Cela semble difficile, alors qu’Action, Décathlon et Leroy Merlin occupent le top 3 aujourd’hui. Amazon arrive à la 6ème place selon l’institut EY, ce qui n’est pas un excellent résultat, puisqu’il est déjà monté à la 3ème place en 2021, post-covid.

