L’adaptation tant attendue du manga culte est enfin disponible sur Apple TV+, et désormais sur Canal+. Ce duel pour un héritage familial au cœur des vignes, entre le Japon et la France, prend son temps pour dévoiler ses arômes, avant de nous emporter dans un tourbillon de saveurs.

En 2008, les fans de mangas découvraient ce qui allait devenir l’un des plus grands seinen (plutôt destinés aux adultes) de tous les temps : Les Gouttes de Dieu. Écrit par Tadashi Agi et sublimé par les illustrations de la dessinatrice Shū Okimoto, cette épopée en 44 tomes a séduit des millions de lecteurs et d’amateurs de vin à travers le monde.

Pourtant, on n’aurait jamais misé une seule pièce sur le succès d’un manga autour de l’œnologie. Mais il faut dire que Les Gouttes de Dieu ménageait bien son suspense autour du duel sans merci entre Shizuku Kanzaki et Issei Tomine, son frère adoptif, afin de toucher l’héritage viticole de leur père.

L’annonce d’une adaptation live, fruit d’une longue collaboration entre la France et le Japon, a ainsi fait l’effet d’une petite bombe dans le monde des séries. Et heureusement, la récolte a été bonne. La première saison des Gouttes de Dieu, disponible dès ce vendredi 21 avril 2023 sur Apple TV+, se déguste ainsi avec grand plaisir, malgré des débuts un peu timides.

La série est-elle fidèle au manga ? Non, et tant mieux

Bon, autant jouer cartes sur tables dès le début : les fans assidus du manga seront peut-être déçus par la direction prise par la série, tant elle s’éloigne de l’œuvre originale. Shizuku Kanzaki laisse ainsi sa place à Camille Léger, une parisienne dont le père, Alexandre, un grand œnologue, vient de mourir. Pour toucher son héritage, une collection composée de près de 100 000 vins inestimables, Camille devra se livrer à 3 tests face à Issei Tomine, un jeune prodige japonais, considéré comme le « fils spirituel » d’Alexandre. Problème : le duel portera sur leur connaissance du vin et Camille ne boit pas une goutte d’alcool…

Camille et Issei se battent avec… des mélanges de vins // Source : Apple TV+

Clairement, Les Gouttes de Dieu est davantage une production originale, vaguement inspirée du manga, qu’une réelle adaptation fidèle. Mais cette liberté créative se révèle être finalement bénéfique pour la série, qui parvient à trouver ses propres propriétés gustatives. Remplacer le personnage principal par une figure féminine s’impose ainsi comme l’une des meilleures idées de ce drame viticole. Incarnée par l’épatante Fleur Geffrier (Vise le cœur), Camille Léger modernise cette découverte de l’œnologie, réduite à 3 épreuves, au lieu de 13 à l’origine.

La série s’amuse également à naviguer entre plusieurs pays, là où le manga restait plutôt les deux pieds sur les terres japonaises. Pendant ces 8 épisodes, les langues se mélangent entre français, anglais, japonais et même italien. Une bouffée d’air frais pour cette co-production internationale entre la France et le Japon, qui rattrape largement l’échec de la franco-britannique Liaison, également sur Apple TV+.

Pas besoin d’être un expert en vin

Entre deux visites de domaines et autres dégustations, Les Gouttes de Dieu parvient cependant à retranscrire l’essentiel du manga : une plongée inédite dans le monde si particulier du vin. Mes propres connaissances dans le domaine se limitant à zéro, je peux donc vous assurer une chose : vous n’avez pas besoin d’être un expert pour apprécier la série, loin de là. Cette création de Quoc Dang Tran (Parallèles) maîtrise ainsi l’art du récit initiatique jusqu’au bout des doigts (ou des lèvres, pour déguster de bons verres en passant).

Camille (Fleur Geffrier) dans Les Gouttes de Dieu // Source : Apple TV+

La quête de Camille, nous la vivons aussi en tant que spectateur : repérer les différents arômes, reconnaître le bon millésime, analyser les couleurs d’un seul coup d’œil… Tout est parfaitement exécuté pour que Les Gouttes de Dieu se transforme en expérience sensorielle. L’équilibre est toujours parfait entre une narration totalement ludique pour ceux qui débarquent (comme moi) dans cet univers mais aussi instructive pour les experts du sujet.

Bienvenue dans le palais mental de Camille

Pour ne jamais nous lâcher, Les Gouttes de Dieu nous emmène ainsi dans la tête de Camille. À ses côtés, on découvre comment elle s’est protégée d’un père tyrannique en rangeant tous les entraînements au vin qu’il lui faisait subir dans les recoins de son esprit. On voyage avec ce personnage dans son palais mental aux milles saveurs. Toutes les séquences de dégustation sont ainsi illustrées par de magnifiques explosions de poudres colorées, qui permettent à Camille de distinguer chaque arôme de chaque verre avec une précision hallucinante.

Issei et Camille s’affrontent à travers 3 épreuves autour du vin // Source : Apple TV+

On y retrouve ainsi ce qui faisait le sel du manga : les scènes dans lesquelles Shizuku comparait de grands crus à un concert de Queen ou à un champ de fraises. Globalement, la réalisation des Gouttes de Dieu fait honneur à cette élégance. Constamment entre ombre et lumière, les plans maîtrisés évoquent finalement un verre de vin : les nuances de bordeaux les plus profondes côtoient ainsi le reflet le plus éclatant du cristal qui les contiennent. On doit ce tour de force visuel à Oded Ruskin, réalisateur israélien derrière False Flag ou No Man’s Land, qui dévoile ici à nouveau l’étendue de son talent.

Tomohisa Yamashita, le charme tranquille

Évidemment, avec seulement 8 épisodes, ce duel entre Issei Tomine, qui privilégie la théorie, et Camille, davantage instinctive, est moins épique que la longévité des 44 tomes des Gouttes de Dieu. Mais la série parvient à nous donner une furieuse envie de goûter à nouveau à ces breuvages alcoolisés aux côtés de ces personnages subtilement écrits et interprétés.

La star japonaise Tomohisa Yamashita dans Les Gouttes de Dieu // Source : Apple TV+

La star japonaise Tomohisa Yamashita, qui se mettait (littéralement) à nu dans la saison 2 d’Alice in Borderland trouve ici un rôle tout en retenue avec Issei. Son charme tranquille et son calme à toute épreuve offrent une nouvelle perspective à ce personnage, très différent dans les mangas, mais qui se complète ici bien mieux avec Camille.

On croit vraiment à leur relation qui devient de plus en plus profonde au fil des épisodes, jusqu’à une conclusion émouvante, aussi équilibrée que tout le reste. On n’a qu’une hâte : retrouver au plus vite ce duo aussi iconique qu’un grand cru et poursuivre notre initiation pleine d’ivresse.

La première saison des Gouttes de Dieu est disponible sur Apple TV+ et Canal+, à raison de deux nouveaux épisodes chaque vendredi, jusqu’au 2 juin 2023. À noter que la série sera également bientôt diffusée gratuitement par France Télévisions.

Le verdict 9/10 Les Gouttes de Dieu Voir la fiche Sur Apple TV+, à partir de 6,99 € On a aimé Une réalisation sublime, entre ombre et lumière

Tomohisa Yamashita et Fleur Geffrier, iconiques

Une initiation réussie aux arômes du vin

Des scènes de dégustation intenses On a moins aimé Un début parfois un peu longuet

Quelques histoires d’amour trop prévisibles Tel un grand cru, Les Gouttes de Dieu ne dévoile pas immédiatement la subtilité de ses arômes mais prend son temps pour nous initier au charme du vin. Cette adaptation franco-japonaise du manga culte est une réussite en tous points, seulement légèrement gâchée par quelques histoires d’amour secondaires, que l’on voit venir à des kilomètres de vigne à la ronde. Mais son histoire d’héritage, de compétition autour du vin et de liens familiaux parvient à nous emporter dans un voyage aux quatre coins du monde. Menée par Tomohisa Yamashita et Fleur Geffrier, dont la surprenante alchimie nous cueille en fin de bouche, cette épopée sensorielle s’impose comme un millésime de grande qualité, dans le paysage des séries françaises.

