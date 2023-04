C’est une espèce alien que vous avez déjà vue dans Star Wars, y compris dans The Mandalorian. Elle fait son retour. La première fois qu’elle est apparue dans Star Wars, c’était avec le film L’Empire contre-attaque.

L’Empire contre-attaque est considéré quasi unanimement comme le meilleur film de Star Wars, un modèle indépassable. Ce statut permet au long-métrage d’être le point de référence absolu pour le reste de la saga. The Mandalorian n’y échappe évidemment pas. L’épisode deux de la saison deux avait mis en scène un monstre dont la nature n’a pas échappé aux fans : il provient d’une illustration faite pour ce film.

Signe de l’influence de L’Empire contre-attaque dans Star Wars, la nouvelle saison de The Mandalorian, diffusée au printemps 2023, s’y est référée, de manière indirecte. Une scène convoque une espèce alien apparue pour la toute première fois dans le chef-d’œuvre d’Irvin Kershner (ce n’est pas George Lucas qui était aux manettes, mais il a participé au scénario). Avant d’en dire plus, veillez à regarder l’épisode d’abord, pour éviter tout spoiler.

Attention, la suite de l'article contient des spoilers.

Une race alien qui apparaît pour la première fois dans L’Empire contre-attaque

L’espèce alien dont on parle est l’ugnaught. Dans l’épisode six, elle apparaît durant l’enquête menée conjointement par Din Djarin et Bo-Katan Kryze. Ce sont des aliens à l’allure porcine et de petite taille, capables de s’exprimer en basic, le dialecte commun dans la galaxie. Ce sont aussi des aliens qui ont leur petite fierté : excellents techniciens, ils n’aiment pas qu’on leur dise que leur travail est mauvais.

Un Ugnaught dans The Mandalorian. // Source : Lucasfilm

Il s’avère que ces monstres sont apparus pour la première fois dans le film d’Irvin Kershner. Souvenez-vous : ils travaillaient sur la cité des nuages, une superstructure survolant Bespin, une planète gazeuse. Lorsque l’Empire est arrivé pour en prendre le contrôle, ils ont été amenés à enfermer Han Solo dans un bloc de carbonite, pour être remis à Jabba le Hutt. Quel autre choix les ugnaughts avaient-ils, quand on sait que Dark Vador supervisait l’opération ?

Et un autre dans L’Empire contre-attaque. // Source : Lucasfilm

Lucasfilm n’a pas attendu l’épisode six de la saison trois de The Mandalorian pour exploiter de nouveau les ugnaughts. Rien que dans la saison une, il y en a un qui joue un rôle notable aux côtés du Mandalorien — Kuiil. C’est d’ailleurs parce que Din Djarin le connaît qu’il a pu établir une bonne base pour discuter avec les ouvriers ugnaughts durant son enquête.

