Pour renforcer encore l’immersion dans les jeux vidéo, Sony pourrait lancer une manette capable de chauffer ou de se refroidir en fonction de ce qu’il se passe à l’écran. On comprend l’intérêt, mais on craint pour l’autonomie de l’accessoire.

Vous arrivez dans un environnement plongé dans la neige et le froid. Votre manette vous le fait ressentir en devenant un glaçon. Quelques instants plus tard, vous voilà dans un volcan. Cette fois, l’accessoire que vous avez entre les mains deviendrait presque brûlant. Le but est simple : mieux matérialiser les écarts de température qui peuvent apparaître dans un jeu vidéo. Sony travaillerait sur une telle technologie, a repéré VideoGamesChronicle le 6 avril.

Dans le brevet sur cette manette PlayStation très spéciale, publié le 30 mars 2023, Sony précise qu’il souhaite améliorer l’immersion dans les jeux vidéo. Et la firme nippone entend le faire de plusieurs manières. Outre le changement de température, ce pad pourrait améliorer les sensations procurées par le retour haptique, grâce à un capteur élastique qui remplacerait les éléments en plastique dur d’aujourd’hui. Cette texture proche du gel renforcerait la finesse des vibrations.

Une manette PlayStation chauffante bridée par son autonomie ?

Pour l’argument lié à la température, la manette s’appuierait sur un module Peltier, capable de faire du chaud ou du froid quand un courant électrique passe au travers. Associé au nouveau matériau malléable, ce composant ferait ressentir des sensations dans les paumes des joueuses et des joueurs. Sur le papier, on comprend tout à fait l’intérêt. En revanche, une question cruciale se pose : quel sera l’impact sur l’autonomie ?

Brevet pour une manette PlayStation chauffante // Source : Sony

La DualSense de la PS5 est une manette formidable, déjà bardée de technologies qui renforcent l’immersion dans les jeux vidéo. Il y a les sensations physiques (retour haptique pour des vibrations plus nuancées, gâchettes adaptatives pour la résistance sous l’index), mais aussi visuelles (la manette peut s’éclairer avec différentes couleurs) et auditives (un haut-parleur peut faire retentir le bruit de rechargement d’une arme). Il y a même un microphone dans lequel on peut parler ou souffler pour engager des interactions. C’est, de loin, l’accessoire le mieux équipé pour faire ressentir des choses.

Toutefois, toutes ces qualités ont un impact négatif sur l’autonomie de la DualSense, qui peine à dépasser les dix heures d’utilisation en une seule charge (c’est encore moins avec la DualSense Edge). Plus un jeu utilise les technologies qu’elle embarque, plus la DualSense vide sa batterie. Ajoutez un dispositif pouvant jouer sur la température des manches et vous prenez le risque de réduire encore plus l’autonomie (plus d’énergie consommée, moins de place pour intégrer une batterie plus grande). Devoir brancher régulièrement sa manette n’est pas très confortable, surtout quand on sait que la concurrence fait mieux (la manette Elite de Microsoft dépasse les 30 heures).

Une autre interrogation est liée à l’exploitation de la fonctionnalité : les développeurs de jeux vidéo penseront-ils leurs jeux pour elle ? Rien n’est moins sûr. Aujourd’hui, peu de titres sollicitent vraiment les spécificités de la DualSense. Même Sony n’est pas toujours un bon élève en la matière.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !