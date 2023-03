Nous sommes bientôt en avril, et Disney a dévoilé la liste des contenus qui gonfleront sa plateforme de SVOD dans les semaines à venir.

Sur Disney+, le mois de mars 2023 a été marqué par la diffusion de la troisième saison de The Mandalorian. Il n’y aura pas un événement aussi important en avril, plus calme du côté des nouveautés. Il y aura quand même quelques contenus intéressants sur lesquels se pencher : la saison 2 de Week-end Family, la série True Lies (inspirée du film de James Cameron) ou encore les films Spider-Man: Far From Home et Peter Pan & Wendy.

Peter Pan & Wendy // Source : Disney

Disney+ est un service qui coûte 8,99 € par mois (une augmentation de 2 euros a accompagné le lancement de Star) ou 89,90 € à l’année.

Les séries qui arrivent en avril 2023 sur Disney+ France

5 avril : Week-end Family, saison 2

L’humoriste Eric Judor joue le rôle de sa vie : un papa blagueur qui a parfois du mal à assumer. L’hilarant José Garcia viendra passer un coucou dans cette deuxième saison.

5 avril : For Life

For Life raconte l’histoire vraie d’un homme accusé à tort d’un meurtre. Une fois en prison, il va devenir avocat de cellule pour aider les autres et, aussi, prouver son innocence.

7 avril : Tiny Beautiful Things

Kathryn Hahn (la sorcière méchante dans WandaVision) devient une chroniqueuse qui prodigue des conseils aux gens alors que sa vie est loin d’être rêvée.

19 avril : True Lies : pour le meilleur et pour le pire

Inspirée des films La Totale et True Lies, cette série s’articule autour d’un couple hors du commun à partir du moment où Helen découvre que son mari est un espion.

19 avril : Mrs. America

Une lutte entre Phyllis Schlafy et des féministes autour de l’amendement qui vise à garantir l’égalité entre les sexes.

26 avril : HPI: Haut Potentiel Intellectuel, saison 2

Audrey Fleurot en consultante maladroite ultra intelligente qui aide la police ? C’est rigolo.

Les films qui arrivent en mars 2023 sur Disney+ France

14 avril : Spider-Man: Far From Home

La deuxième aventure de Tom Holland dans le rôle de Spider-Man. Cette fois, il doit affronter Mysterio.

21 avril : Affamés

Un jeune écolier se retrouve au cœur d’une étrange enquête dans une petite ville minière de l’Oregon.

28 avril : Peter Pan & Wendy

Une énième adaptation de Peter Pan, cette fois du point de vue de Wendy. Mais toujours au Pays Imaginaire. Et avec Jude Law dans le rôle du Capitaine Crochet.

