Les 3 films récents à ne pas manquer

1. After Yang, de la SF douce et poétique

After Yang est un film de science-fiction réalisé par Kogonada sorti en 2022, disponible en DVD au prix de 10 €, et en Blu-Ray au prix de 15 €. Dans un futur proche, humains et robots vivent en harmonie. Yang est un androïde dont le but est de connecter Mika, la jeune fille adoptée de la famille, à sa culture asiatique. Lorsque Yang tombe en panne, c’est plus qu’un robot domestique qui disparaît, c’est un membre de la famille. Comment dès lors faire le deuil de cet être qui n’a jamais été vivant ? After Yang est un film de science-fiction minimaliste. En dehors des androïdes, la partie SF est très dépouillée, souvent habilement suggéré, mais reste au cœur du récit. En fouillant la mémoire interne de Yang, Jake le père de famille, interprété par Colin Farrell, est la voix du film. Lui, comme les spectateurs, se pose alors la question philosophique de ce qui définit la nature humaine, comme Blade Runner ou Ghost in The Shell en leur temps.

Mika et Yang dans After Yang // Source : A24

2. Nope, le fantastique revisité

Après Get Out et le très étrange Us, Jordan Peele réalise Nope, sorti en 2022 (Ben Non au Québec, pour celles et ceux que ça intéresse). Il est disponible en DVD au prix de 10 €, et en Blu-Ray au prix de 15 €. Dans une ferme en Californie, Otis et sa sœur travaillent dans l’écurie familiale. Ils élèvent et dressent des chevaux pour le cinéma. Après la mort étrange de leur père, tué par un objet tombé du ciel, ils vont essayer de comprendre quelle menace pèse sur eux. Menace matérialisée par un étrange nuage qui n’a pas l’air de se déplacer. Jordan Peele à fait ses armes dans le SNL avec des sketchs humoristiques, puis s’est essayé aux films d’horreur, avec succès. Nope est la synthèse parfaite de son goût pour le film de genre, de son humour mordant, et d’un cinéma très référencé, qui va de Spielberg à Evangelion. Une réussite visuelle inventive, une réflexion sur le pouvoir de l’image et un vent de fraicheur pour le film de genre.

Tout part d’un simple nuage dans Nope // Source : Monkeypaw Productions

3. Men, l’horreur viscérale

Men est un film réalisé par Alex Garland et sorti en 2022, disponible en DVD au prix de 10 € et en Blu-Ray au prix de 15 €. Il raconte l’histoire de Harper, une jeune femme qui vient se reposer dans la campagne anglaise, suite à un évènement tragique. Il vaut mieux ne pas trop en dévoiler sur l’intrigue, tant l’intérêt de Men repose sur sa découverte, scène après scène. Alex Garland est un habitué des films fantastiques étranges. Le réalisateur de Ex Machina et de Annihilation revient avec une œuvre à la fois cruelle et hypnotique. Via le regard de son héroïne, Men dresse un portrait des hommes, de l’Homme, sous le prisme de la reconstruction et de la culpabilité. Une longue descente aux enfers dont le point culminant halluciné ne laisse personne de marbre. À réserver à un public avertit.

Men fait appel à certaine peur viscérale // Source : DNA Films

Les 3 classiques à ne pas manquer

1. Starship Troopers, la satire antifasciste culte

C’est une époque formidable pour revoir Starship Troopers, film réalisé en 1997 par Paul Verhoeven. Le DVD est disponible au prix de 10 € et le Blu-Ray au prix de 15 €. Œuvre incomprise par une majorité lors de sa sortie, qui voyait en elle un récit bête et méchant, prônant le militarisme et le fascisme, Starship Troopers est devenu instantanément culte pour d’autres. Loin des poncifs des blockbusters de l’époque, et de la culture du bigger is better de ceux d’aujourd’hui, le film de Verhoeven se joue du cinéma d’action sauvage et violent pour détruire le militarisme de droite. Le film raconte l’histoire de plusieurs jeunes militaires prenant part à une guerre interstellaire contre un peuple extraterrestre. Entrecoupé de messages de propagande, le récit fait la part belle aux actes héroïques de ces jeunes recrues, galvanisées par la guerre et aveuglé par leur dirigeant. Un grand film qui n’a rien perdu de son impact.

Dites-vous que des gens ont pris ça au premier degré en 1997 // Source : Touchstone Pictures – TriStar Pictures

2. Les Fils de l’Homme, le chef-d’œuvre d’anticipation

Les Fils de l’Homme est un film réalisé par Alfonso Cuarón en 2006, adapté du roman du même nom de l’auteure P.D. James. Il est disponible en DVD au prix de 7,90 € et en Blu-Ray au prix de 15 €. Dans un futur proche, les humains sont devenus stériles et ne peuvent plus avoir d’enfants. Dans un Royaume-Uni dystopique, en proie au chaos et à la guerre, la nouvelle tombe : la plus jeune personne sur Terre, un garçon de 18 ans, décède. Il était le dernier enfant né recensé. De ce postulat de départ dramatique, Cuarón cherche la lumière, celle qui aide les personnages principaux à aller de l’avant. Les Fils de l’Homme impressionne d’abord par sa réalisation bluffante, puis par son récit bouleversant. Une des plus grandes œuvres d’anticipation de ces 20 dernières années.

Comme tous les films de Cuarón, la photo est superbe // Source : Strike Entertainment

3. A.I Intelligence Artificielle

A.I Intelligence Artificielle est un film de Steven Spielberg sorti en 2001, sur un projet inachevé de Stanley Kubrick. Il est disponible en DVD au prix de 10 € et en Blu-Ray au prix de 15 €. Incompris à sa sortie, notamment à cause de la lourde tâche de succéder à Kubrick, ce qui, par définition, est impossible pour une large partie des critiques. Le film est à redécouvrir d’urgence aujourd’hui. Dans un monde futuriste où le réchauffement climatique est une réalité, et la procréation est encadrée, humains et robots vivent ensemble. Ces derniers sont créés afin de répondre aux besoins des humains. David est un enfant androïde programmé pour aimer ses parents adoptifs. Mais à l’arrivée de leur enfant biologique, il devient obsolète et est livré à lui-même. A.I est le film le plus mélancolique de Spielberg, où toute son obsession pour l’enfance se cristallise dans un récit à la fois sublime et bouleversant. Une œuvre aux allures de conte de fées, sans doute la plus audacieuse de son réalisateur.

La poésie visuelle de A.I n’a d’égale que la dureté de son récit // Source : Dreamworks

