Counter-Strike: Global Offensive ne sera bientôt plus. Valve a officialisé l’arrivée cet été de Counter-Strike 2, et les tests débutent dès ce mercredi 22 mars.

Jeu le plus joué sur Steam, Counter-Strike: Global Offensive va bientôt tirer sa révérence, après plusieurs années d’immenses succès. Mais, que les fans se rassurent, il ne va pas disparaître totalement. Il va simplement devenir Counter-Strike 2, comme l’a annoncé Valve dans un communiqué publié le 22 mars.

« Avec Counter-Strike 2, Counter-Strike effectue le plus grand bond technique de toute son histoire et garantit de nouvelles fonctionnalités et mises à jour pour les années à venir », indique Valve, qui prévoit de lancer cette suite cet été, sous la forme d’une mise à jour gratuite.

Counter-Strike 2 // Source : Valve

Certains chanceux peuvent déjà jouer à Counter-Strike 2

En amont du lancement global, Valve compte bien évidemment solliciter la communauté de joueuses et de joueurs passionnés pour tester les nouveautés de ce Counter-Strike 2. Les tests en accès fermé débutent dès aujourd’hui, et seront sélectionnés des élus en fonction de critères établis (le temps de jeu dans Counter-Strike: Global Offensive, notamment).

Le jeu de tir compétitif s’appuiera sur le moteur graphique Source 2. Parmi les évolutions, les développeurs montrent déjà le rendu des grenades fumigènes dans une vidéo publiée sur YouTube, avec une fumée qui influence vraiment les affrontements. Les éclairages vont aussi gagner en réalisme. Les environnements seront repensés, mais les vétérans ne devraient pas être trop dépaysés non plus.

Le gameplay promet surtout d’être plus réactif. Valve indique : « Counter-Strike 2 a été conçu de manière à grandement réduire les délais entre la réalisation d’une action et la prise en compte de cette dernière. Auparavant, le serveur utilisait des intervalles de temps discret (‘ticks’) pour récupérer l’état de la partie. Grâce à la mise à jour de l’architecture permise par Counter-Strike 2, et le recours aux ‘subticks’, le serveur connait maintenant le moment exact d’un déplacement, d’un tir ou d’un lancer de grenade. »

CS2 CS:GO

Bonne nouvelle : tous les objets et skins amassés dans Counter-Strike: Global Offensive ne seront pas perdus lors de la migration vers Counter-Strike 2. C’était la moindre des choses, alors que certains ont dépensé des sommes hallucinantes pour obtenir des décorations exclusives.

Si certains peuvent penser que Counter-Strike est une saga qui appartient au passé (le temps où on organisait des LAN avec ses amis) et n’attire plus qu’une niche élitiste, ils se trompent. Counter-Strike: Global Offensive n’a jamais réuni autant de monde. Ces derniers jours, il a même battu son record de joueurs connectés en même temps (1 416 861 personnes selon SteamCharts). Bref, ce Counter-Strike 2 tombe à pic.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !