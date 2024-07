Lecture Zen Résumer l'article

Valve a mis à jour l’une des cartes les plus appréciées de Counter-Strike 2. Et un petit changement de disposition pourrait bien bouleverser le rapport de force entre les attaquants et les défenseurs.

Depuis quelques mois, Counter-Strike: Global Offensive est devenu Counter-Strike 2. Une petite révolution pour l’un des jeux de tir en ligne les plus populaires et joués du monde. Mais Valve n’a pas tout changé non plus, et de nombreux éléments ont été repris, à l’instar de la carte Dust 2. Si vous avez fait quelques parties de Counter-Strike, vous avez forcément arpenté ses décors devenus cultes.

Et figurez-vous que Dust 2 vient de subir un petit changement qui pourrait avoir de grandes conséquences, comme l’a repéré Dot eSports dans un article publié le 23 juillet. On peut le découvrir dans ce message publié sur le compte Twitter de Counter-Strike 2 : une nouvelle disposition des caisses situées près de la zone A. Cette modification n’a l’air de rien, mais elle pourrait créer un petit chaos dans les parties.

Counter-Strike 2 // Source : Valve

Un petit changement dans Counter-Strike 2 avec de grandes conséquences ?

Dans Dust 2, ces caisses permettent d’atteindre plus rapidement l’un des sites de bombe — quand on joue dans le camp des anti-terroristes. Mais l’ancienne disposition impliquait la mobilisation de deux joueurs — l’un aidant l’autre à grimper. On peut avoir un aperçu de cette astuce dans cette vidéo publiée sur YouTube.

Avec la mise à jour de Counter-Strike 2, il n’y a plus aucune obligation de collaborer à deux pour grimper, puisque la disposition des boîtes permet de le faire seul (comme le montre le tweet de Valve). C’est un changement qui facilite grandement la vie des anti-terroristes, alors capables de se rendre plus rapidement et plus facilement sur le site A. La précédente astuce nécessitait un peu d’entraînement pour la maîtriser à 100 %, désormais, un simple saut suffit.

Globalement, les premiers retours sont plutôt positifs, avec des fans curieux de voir si cela va vraiment changer le rapport de force. « C’est un grand changement. Ce sera intéressant de voir comment la méta va évoluer. J’ai toujours dit qu’ils devraient tester ces petits changements plus souvent. Une carte devient trop déséquilibrée ? Bougez simplement une boîte ou ouvrez un nouveau chemin. Ce n’est rien mais peut rendre une carte de nouveau excitante », résume inflamesburn sur Reddit. Trsnaqe se montre plus mesuré, « À première vue, cela n’a pas l’air bien en raison de la mémoire musculaire, mais cela ouvre la voie à de nouvelles possibilités. Sentiments mitigés. » Le joueur pro Owen Butterfield estime pour sa part que ce n’était pas un changement nécessaire.

