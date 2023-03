Et si votre ami imaginaire prenait les traits de… Adolf Hitler ? C’est le postulat de départ complètement farfelu de Jojo Rabbit, une comédie noire sur la Seconde Guerre mondiale, qui choisit la satire pour mieux nous bouleverser. Un film vraiment singulier, à ne pas manquer sur Disney+.

Si vous avez aimé Le Dictateur de Charlie Chaplin ou La Vie est belle de Roberto Benigni pendant votre enfance, alors vous allez adorer Jojo Rabbit. Le film, dévoilé début 2020, a divisé la presse et le public à sa sortie, avant d’être récompensé par l’Oscar du meilleur scénario adapté.

Nous vous conseillons vivement de vous faire votre propre avis sur ce conte satirique en ce mardi 21 mars 2023, grâce à votre abonnement à Disney+. Le long-métrage, qui offre à Scarlett Johansson l’un de ses meilleurs rôles, est justement disponible en ce moment sur la plateforme de SVOD.

Pour aller plus loin Quels sont les meilleurs films à découvrir sur Disney+ ?

Jojo Rabbit sur Disney+, une comédie loufoque pour dédramatiser l’enfer de la guerre

Du haut de ses 10 ans, Jojo est un petit garçon allemand convaincu par l’idéologie des jeunesses hitlériennes, qu’il vient de rejoindre. Il passe d’ailleurs de longues heures à discuter avec son ami imaginaire : Adolf Hitler, tout simplement. Alors qu’il doit abandonner son engagement politique suite à une blessure, il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur maison. Ses convictions vont alors voler en éclat, tandis que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin.

Il vaut mieux ne pas être pointilleux historiquement parlant pour apprécier l’étonnant mélange de Jojo Rabbit. Toujours à mi-chemin entre le tragique et le comique, le film de Taika Waititi (Thor : Love and Thunder, What We Do in the Shadows) se déroule constamment à hauteur d’enfant. De la même façon que La Vie est belle tentait de dédramatiser l’horreur pour mieux la dénoncer, Jojo Rabbit parvient à nous faire rire, y compris dans un contexte anxiogène.

Jojo Rabbit // Source : Twentieth Century Fox

Ce parti-pris, volontairement décalé et ironique, ne plaira clairement pas à tout le monde, c’est certain. Mais la performance de Scarlett Johansson (Avengers), dans le rôle de la mère de Jojo, vaut largement le coup d’œil. Sa présence offre des respirations bienvenues, tandis que les interventions de Taika Waititi, sous les traits d’Hitler, appuient l’atmosphère loufoque de l’ensemble.

Alors vraiment, si vous n’avez pas peur d’être surpris et si votre stock de mouchoirs est bien en place à côté de votre canapé, on vous recommande chaudement de donner une chance à cette comédie dramatique, dont l’innocente gravité vous hantera longtemps après son visionnage. Et promis : vous n’entendrez plus jamais Heroes de David Bowie de la même façon, après avoir pleuré devant la tendresse de Jojo Rabbit.

À voir si vous avez aimé : La Vie est belle ; Le Dictateur ; Thor : Love and Thunder ; What We Do in the Shadows

La Vie est belle ; Le Dictateur ; Thor : Love and Thunder ; What We Do in the Shadows À voir si vous cherchez : comédie ; drame ; historique ; Seconde Guerre mondiale ; à hauteur d’enfants ; à voir en famille ; humour noir ; décalé ; casting en or ; parler de licornes avec Hitler ; puis pleurer toutes les larmes de son corps

comédie ; drame ; historique ; Seconde Guerre mondiale ; à hauteur d’enfants ; à voir en famille ; humour noir ; décalé ; casting en or ; parler de licornes avec Hitler ; puis pleurer toutes les larmes de son corps Passez votre chemin si : vous êtes gêné à l’idée de prendre un ton humoristique pour dénoncer des faits historiques graves

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.