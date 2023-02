The Pokémon Company n’a pas annoncé de nouvel épisode majeur pour la saga Pokémon. À la place, la génération Violet et Écarlate aura droit à une grosse extension en deux parties.

En 2022, les fans de Pokémon ont pu découvrir pas moins de deux jeux inédits. L’année a débuté par Légendes Pokémon : Arceus et s’est terminée avec Pokémon Violet et Écarlate — deux aventures copieuses à découvrir en exclusivité sur Nintendo Switch. Il semblerait qu’il n’y aura aucun jeu majeur en 2023, à en croire les annonces de The Pokémon Company.

Ce lundi 27 février commémorait la Journée Pokémon, en référence à l’anniversaire de sortie de Pokémon Rouge et Bleu (la toute première génération). L’an dernier, à la même date, Pokémon Violet et Écarlate avait été officialisé. Certains espéraient peut-être une annonce similaire, levant alors le voile sur ce qui aurait constitué la dixième génération des célèbres créatures. Cela n’a pas été le cas, et à la rédaction de Numerama, on espère que cela restera ainsi.

Extension pour Pokémon Violet et Écarlate // Source : Capture YouTube

Pas de nouveau jeu Pokémon majeur en 2023 ?

À moins que The Pokémon Company ne prévoie une prochaine conférence, il n’y aura pas de jeu Pokémon majeur en 2023. Un autre indice appuie cette hypothèse : Pokémon Violet et Écarlate va recevoir une extension copieuse en fin d’année. Baptisée « Le trésor enfoui de la Zone Zéro », elle sera découpée en deux volumes :

« Le Masque Turquoise » en automne 2023

« Le Disque Indigo » en hiver 2023.

Au regard du calendrier avancé, on imagine mal The Pokémon Company lancer, en parallèle, une nouvelle génération de Pokémon. Cela n’aurait aucun sens d’un point de vue commercial : les fans seraient alors partagés entre l’extension de Pokémon Violet et Écarlate et un double opus plus ambitieux. Il faut plutôt en envisager « Le trésor enfoui de la Zone Zéro » comme un moyen de patienter.

Par ailleurs, quand on regarde le passé de la saga Pokémon, on se rend compte que chaque génération est pensée pour durer trois à quatre ans.

Année de sortie des précédentes générations de Pokémon :

Génération Année (Japon) Rouge et Bleu 1996 Or et Argent 2000 Rubis et Saphir 2003 Diamant et Perle 2006 Noir et Blanc 2010 X et Y 2013 Soleil et Lune 2016 Épée et Bouclier 2019 Violet et Écarlate 2022

À en croire cette rapide rétrospective, la dixième génération n’est pas attendue avant 2025, sauf si The Pokémon Company accélère soudainement la cadence.

Ces dernières années, la Nintendo Switch a multiplié les gros jeux Pokémon, frôlant l’indigestion :

Cela fait beaucoup de jeux de Pokémon sur un court laps de temps, et faire une pause en 2023 paraît nécessaire. Elle permettrait aux développeurs de prendre le temps de peaufiner au mieux les futurs projets. À ce sujet, on rappelle que Pokémon Violet et Écarlate a été critiqué pour des soucis techniques qu’a dû assumer Nintendo. Ces défauts n’ont toutefois pas empêché cette génération de connaître un immense succès commercial (20,61 millions de ventes).

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.