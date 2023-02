Votre challenge dans ce jeu : deviner quand a été prise chaque photo. Plus vous êtes proche de la bonne année, plus vous marquez de points.

Une photo en noir et blanc. Peut-être l’année 1930 ? On voit défiler des fantassins, fusil à l’épaule. Est-ce que l’on ne serait pas juste avant la Seconde Guerre mondiale ? Et, tous ces hommes portant un couvre-chef ? N’est-ce pas un indice que l’on se trouverait éventuellement dans les années 20 ? Il n’y a d’ailleurs aucune voiture visible. On voit même des cavaliers. Allez, misons sur 1924.

Devinez la date de chaque photo

Perdu ! C’était une photo prise en 1910. La réflexion que vous venez de lire juste avant sera peut-être celle que vous aurez en jouant à Chronophoto. C’est un petit jeu sur navigateur qui consiste à trouver la date de chaque cliché que l’on vous propose — chaque manche comporte cinq photographies à évaluer. Si vous tombez juste, vous aurez mille points. Mais, si vous êtes trop loin, cela sera zéro.

Sur la première photo, je n’ai donc récolté que 155 points, puisque mon estimation était vraiment éloignée de la bonne date. Vous l’avez compris : le but du jeu est de tenter un score parfait de 5 000 points (mille points par photo, en cinq tentatives par manche). Il vous faudra observer avec attention chaque indice sur le cliché, mais également sa qualité, pour tenter de le dater précisément.

J’avais parié sur 1924. C’était 1910. Résultat, je n’ai récolté que 155 points. // Source : Capture d’écran

Ce petit jeu, dont on a entendu parler sur Twitter le 18 février, s’avère prenant. N’hésitez pas à bien scruter l’image, car il y a parfois un élément décisif qui peut aider. Lors d’une partie, on a, par exemple, vu un écran avec une référence à Duke Nukem 3D. Or, il s’avère que l’on connaît un peu les coulisses du développement de ce jeu. On a misé sur 1994, la photo datait de 1995. Bingo.

Les parties s’enchaînent vite, mais vous verrez que ce n’est pas si évident que cela de placer correctement une image sur une frise chronologique — dans notre cas, on a souvent confondu les années 60 avec les années 70. On a eu une fois un score parfait sur une photo : elle montrait George W. Bush sur un porte-avions lors de la guerre en Irak. On savait quand elle avait été prise : en 2003.

Dans le même genre, on vous recommande de faire un petit tour sur Wikitrivia. Le but du jeu est assez similaire : on vous présente diverses cartes que vous devez placer dans le bon ordre chronologique (qu’est-ce qui est arrivé avant et après, en somme). Vous avez trois « vies » pour réussir à en classer le plus possible sans vous tromper. Une manière d’apprendre l’histoire en jouant ?

