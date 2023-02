Chaque jour, Numerama vous recommande un film ou une série à voir en streaming, sur les plateformes de SVOD. En ce mardi 21 février 2023, nous vous conseillons de partager la vie de bureau d’un panda roux et de ses amis dans Aggretsuko, dont la saison 5 vient de sortir sur Netflix.

Envie d’une petite série sans prise de tête, aux épisodes courts, et disponible en streaming, sur une plateforme de SVOD ? En ce mardi 21 février 2023, nous vous recommandons l’univers coloré et satirique de la série animée japonaise Aggretsuko, à voir sur Netflix. La saison 5, toujours aussi mignonne et intéressante, est justement sortie il y a quelques jours sur la plateforme.

La série Aggretsuko sur Netflix, une pépite animée pour vous libérer de la vie de bureau

Nous sommes seulement mardi et vous n’en pouvez déjà plus de supporter vos collègues de travail ? Ça tombe bien, Retsuko a une solution pour vous : se défouler sur du death metal dans un karaoké déchaîné quotidien. Voici le pitch improbable de cette série animée japonaise, sorte de The Office version animaux mignons qui parlent.

Dans Aggretsuko, vous allez donc rencontrer une panda roux comptable qui ne sait pas dire non (Retsuko), un cochon directeur de service qui mène la vie dure à ses salariés (Ton), un hyène amoureux transi (Haida), ou encore une gorille au style vestimentaire impeccable (Gori).

Aggretsuko // Source : Netflix

Mais cette galerie de personnages haut en couleur ne possède pas qu’une simple esthétique « kawaii ». À travers eux, Aggretsuko dévoile la vie de vingtenaires dans le Japon d’aujourd’hui, entre injonctions et liberté. Avec une profondeur similaire à celle de BoJack Horseman en son temps, les petits épisodes de 15 minutes passent à une vitesse folle tout en plantant quelques graines de réflexion au passage. Les impératifs au mariage, le harcèlement au travail, les traditions japonaises souvent toxiques et sexistes… Tout y passe dans un ballet animé idéal pour se vider la tête en ce mardi 21 février 2023.

Si Aggretsuko tourne malheureusement parfois en rond dans sa narration, elle reste un incontournable du genre : drôle et décalé, mais aussi parfois grave et touchant. Vous voulez un prétexte de plus pour vous y mettre ? La saison 5 est enfin disponible sur Netflix depuis quelques jours, donc vous n’avez plus d’excuses.

À voir si vous cherchez : épisodes courts ; insolite ; humour ; mignon ; sans prise de tête ; gags ; animation japonaise ; parodie ; romance ; vie de bureau ; satire ; vous déchaîner sur du death metal ; pas de violence ; pour adultes et ados ; Hello Kitty version adulte énervée

