Netflix gonfle son catalogue de jeux vidéo avec Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, un excellent titre d’action sorti en 2022.

Vous ne le savez peut-être pas, mais votre abonnement Netflix vous donne accès à des jeux vidéo sur iOS et Android. Et le dernier ajout risque de plaire aux nostalgiques. Comme le rapporte The Verge dans un article publié le 11 janvier, les abonnés peuvent désormais accéder à Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, un jeu d’action sorti en 2022 sur PC et consoles.

Numerama a attribué la note de 8 sur 10 à Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, un trip nostalgique pensé comme un hommage à Tortues Ninja : Les Chevaliers d’écaille (un dessin animé culte diffusé à la fin des années 80). On peut y incarner plusieurs héros de notre enfance (pas seulement les tortues). Le but est de se débarrasser d’une horde d’ennemis, avec un gameplay très old-school et une accessibilité à souligner.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge // Source : Capture d’écran iOS

Grâce à Netflix, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est disponible sur iOS et Android

Beat them all à l’ancienne, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est-il jouable avec une interface tactile ? Globalement, oui, même si on perd un peu en précision dans les déplacements. On ne peut que vous encourager à utiliser une manette Bluetooth, le jeu vidéo prenant en charge un schéma de contrôle plus classique (suivez notre guide pour connecter un pad Bluetooth à votre smartphone ou à votre tablette). Il n’y a en revanche rien à dire sur la partie graphique : visuellement, le jeu est très beau et parfaitement bien animé (on a testé sur un iPhone 14 Pro).

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge propose un mode coopératif, en local ou en ligne. Jusqu’à six personnes peuvent s’associer, à condition qu’elles soient abonnées à Netflix. Interrogé par The Verge, Chrissy Kelleher, porte-parole de la,plateforme de SVOD, a indiqué que la fonctionnalité cross-play ne fonctionne qu’entre les plateformes mobiles. Par conséquent, vous ne pourrez pas jouer avec votre ami qui possède le jeu sur Xbox.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge // Source : Capture d’écran iOS

Voici les liens pour récupérer Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge :

Après l’avoir installé, vous allez devoir renseigner vos identifiants Netflix pour prouver que vous avez bien un abonnement actif.